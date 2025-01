Slovenska karitas že 20 leto začenja dobrodelno akcijo ZAupanje, pomoč gospodinjstvom v večjih stiskah

V obdobju 20 let je Karitas s to akcijo rešila 406 večjih in težjih stisk po vsej Sloveniji in skupaj razdelila več kot 855.400 EURpomoči. S pomočjo številnih darovalcev, smo letos že uspeli rešiti 46 večjih stisk – pomagali smo pri urejanju bivanjskih pogojev po požarih, omogočili nakup nujne opreme za invalide in bolne otroke ter pomagali s plačilom osnovnih življenjskih stroškov za družine in posameznike v hudi stiski. Za temi stiskami se skrivajo ljudje z nizkimi prihodki, skromnimi pokojninami, zdravstvenimi težavami in invalidnostjo. Številni med njimi živijo sami ali skrbijo za otroke, brez možnosti za razvoj in boljšo prihodnost. Z vašo podporo jim lahko skupaj pomagamo vstati na noge.

V odhajajočem letu je bilo rešenih 46 večjih stisk, od tega 7 z dobrodelno akcijo Tednika Družina in Martina Goloba ob prodaji njegovih dveh knjig ter 16 v sodelovanju z Revijo Ognjišče. Ostale pa z darovi posameznih darovalcev. Vsaka pomoč šteje in prinaša upanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo.

Martina Goloba je ob sodelovanju dejal: "Veliko mi pomeni, da lahko z vašo akcijo ZAupanje pomagam zmanjšati trpljenje in prinesem kanček upanja tistim, ki ga potrebujejo. Dobrota, ki jo delimo, je vedno blagoslov – tako za tistega, ki jo prejme, kot za tistega, ki jo daje. Hvaležen sem Bogu za priložnost, da lahko na ta način pomagam in sodelujem s Karitasom. Prepričan sem, da bomo tudi v letu 2025 skupaj ustvarili veliko dobrega in prinesli svetlobo tja, kjer je najbolj potrebna."

Pridružite se nam in pomagajte ljudem v stiski premagati težke trenutke in jim omogočiti dolgoročne spremembe. Svoje poslanstvo opravljamo s sporočilom, ki nas vodi že od začetka: "Z vašim zaupanjem za upanje ljudi v stiski!" Prazniki so priložnost, da dobroto delimo z drugimi.