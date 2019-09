Slovenska košarkarska pot na evropski vrh na filmskem traku

Slovenska košarkarska reprezentanca je v zlatem septembru leta 2017 spisala novo poglavje velikih uspehov slovenskega športa in slovensko košarko postavila na sam vrh Evrope. Spomine na nepozabno košarkarsko poletje in fantastične igre Gorana Dragića, Luke Dončića ter ostalih varovancev Igorja Kokoškova bomo v bližnji prihodnosti lahko podoživeli tudi v celovečernem filmu.

Film v režiji Gorana Vojnovića in produkciji producentske hiše December ter v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) in vodilno medijsko hišo PRO Plus bo prikazal pot slovenske košarkarske reprezentance do osvojitve naslova evropskih prvakov. Iz obširnega arhivskega materiala bodo ustvarjalci filma poustvarili vse etape te poti, od priprav in uigravanja nove, pomlajene zasedbe, prvih pripravljalnih zmag, uspešnega začetka prvenstva, pa vse do izjemnih zmag nad Latvijo in Španijo ter seveda epskega, dramatičnega in povsem filmskega finala s Srbijo. Končali pa z evforijo, ki je zajela vso državo. Vojnović: Noben drug športni dosežek se me ni tako močno dotaknil ''Naslov evropskih prvakov v košarki leta 2017 ni le največji uspeh slovenskega ekipnega športa, temveč je tudi uspeh, ki sem ga kot navijač doživel najbolj čustveno. Noben drug športni dosežek se me ni tako močno dotaknil. In vem, da še zdaleč nisem edini, ki mu spomini na Istanbul izpred dveh let še vedno izvabljajo solze sreče," je povedal Vojnović.

"Tudi zato se mi zdi, da je to treba ovekovečiti, in da je treba to ovekovečiti zdaj, ko so čustva še močna in spomini še bistri. Ko vsi, ki so pri tem uspehu sodelovali, še dobro vedo, kaj se je zgodilo v polčasu tekme proti Latviji, na avtobusu po tekmi s Španijo in kako so preživeli noč pred velikim finalom. Kakor tudi navijači še vedno hranijo nešteto nepozabnih zgodb. Zato upam, da nam uspe vse to zabeležiti in da bomo ustvarili film, ki nas bo lahko vse odpeljal nazaj v Istanbul," je še dodal.

Želja ustvarjalcev je, da film luč sveta ugleda v prihodnjem letu. Prvi pogovori z zlatimi košarkarji so že posneti, preostale zgodbe glavnih akterjev pa naj bi bile na filmski trak ujete v prihodnjih mesecih. Ob pomoči predstavnikov sedme sile, ki so bili v Helsinkih in Istanbulu prav tako del košarkarske zgodovine, se evropski prvaki med drugim spominjajo prvega zbora in spoznavanja reprezentance, pričakovanj pred prvenstvom, miselnosti, ki jo je prinesel selektor Igor Kokoškov, občutkov po odlično odigranem skupinskem delu prvenstva, dogajanja v Istanbulu in evforije, ki je zajela Slovenijo, razkrili pa so tudi številne zgodbe, ki so zaenkrat javnosti še skrbno skrite. Postani del zgodbe evropskih prvakov Med Slovenci je tistega septembra leta 2017 zavladala kolektivna evforija, navijači so se množično odpravili v Istanbul ter se skupaj z reprezentanti veselili enega največjih uspehov slovenskega športa. Nepozaben sprejem na Kongresnem trgu v Ljubljani pa je prav posebna zgodba, ki zlatim fantom privabi solze v oči.

Spomine na nepozabno košarkarsko poletje in fantastične igre Luke Dončića ter soigralcev bomo lahko podoživeli tudi v celovečernem filmu. FOTO: AP

Svoje posnetke lahko do petka, 25. oktobra 2019 posredujte na tri možne načine: prek WeTransferja, na elektronski naslov kzs@kzs.si ali prek aplikacij Viber oziroma WhatsApp na telefonsko številko 070 144 761. Vse informacije pa najdete v splošnih pravilih nagradnega natečaja.