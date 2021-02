Slovenska mehanizacija na enem mestu

Ali jih poznate?

V Sloveniji imamo dolgo tradicijo proizvodnje kmetijske mehanizacije. Manjše obrtniške delavnice so se skozi dolgoletno uspešno delovanje razvila v mednarodne priznane proizvajalce in na svetovnih trgih uspešno tekmujejo tudi z večjimi podjetji. Lastnosti, kot so kakovost, inovativnost in skrb za stranke, ki odlikujejo slovenske proizvode, so še vedno na prvem mestu.

icon-expand Slovenska kmetijska mehanizacija FOTO: Arhiv ponudnika

Eden izmed bolj prepoznavnih akterjev je podjetje SIP, ki se je iz širše palete proizvodov zadnje čase specializiralo na proizvodnjo mehanizacije za spravilo travinja in raztros organskih gnojil. Z letom 2020 so za še večje zadovoljstvo strank uvedli 3-letno garancijo na svoje proizvode. Znano je tudi kot proizvajalec največje diskaste kosilnice na svetu.

Kmetovalec potrebuje tudi cisterne za prevoz gnojevke in trosilnike mineralnih gnojil. Te izdeluje Creina, gorenjski proizvajalec iz Kranja. Njihovi proizvodi so še posebej priljubljeni v nemško govorečih državah, kjer jih uspešno prodajajo že desetletja. Gorenjskega izvora so tudi stroji z zvenečim imenom Gorenc. Podjetje proizvaja širok asortiment priključkov za obdelavo zemlje in razne opreme, ki jo potrebuje že skoraj vsak kmetovalec. Pri Gorencu svojo prepoznavnost gradijo z inovativnimi rešitvami za moderne načine kmetovanja. Nikakor ne moremo pozabiti na pestro ponudbo gozdarskih strojev, ki obsega tako vitle in cepilnike kot ostalo specializirano opremo. Nekoliko mlajša akterja na trgu sta podjetji Uniforest in Robust, ki ravno tako uspešno konkurirata ostalim. Oba prihajata iz Savinjske regije in proizvajata odlične vitle in cepilnike za les za kupce po celem svetu. Slovenija s svojo majhnostjo predstavlja le manjši delež skupne prodaje prej opisanih podjetij, a kljub majhnosti Slovenci nismo nič manj zagreti kupci strojev, morda celo bolj.

Proizvode vseh omenjenih proizvajalcev lahko najdete na enem mestu: v trgovini LAGERHOF v okolici Rogaške Slatine. Relativno mlado podjetje je hitro pridobilo izjemno prepoznavnost z velikim številom hitro dobavljivih strojev iz zaloge, z odzivnim in profesionalnim servisom ter z ugodno in hitro lastno dostavo po vsej Sloveniji, s katero povezujejo kupce iz vseh regij in onkraj meja. Trgovčevo poslanstvo je zagotavljati največjo mero zadovoljstva kupcev in ravno zato so organizirali akcijo brezplačnih dostav* po vsej Sloveniji ob nakupu stroja katerega od slovenskih proizvajalcev. Poleg ugodnih dostav ponujajo brezobrestno financiranje na lizing, s katerim boste lažje opravili nakup višjih vrednosti.

