Slovenska mesna industrija: domače meso je kakovostno in varno

V mesni industriji so se tako odzvali na zgodbo poljskih preiskovalnih novinarjev, ki so s skritimi kamerami posneli razmere v eni od poljskih klavnic, ki prikazujejo klanje hudo bolnih krav, njihovo meso pa prodajajo kot zdravo.

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije obžaluje dogodke z govejim mesom na Poljskem, ki kažejo na zlorabo pravil na enotnem evropskem trgu. "Ob tem poudarjamo, da v Sloveniji do tovrstnih škodljivih pojavov ne more priti, zaradi stalne prisotnosti uradnih veterinarjev v vseh večjih klavnicah," so zapisali v sporočilu za javnost.

V združenju slovenske mesne industrije v luči zgodbe s Poljske, od koder poročajo o klanju bolnih krav in prodaji mesa kot zdravega , zagotavljajo, da je slovensko meso kakovostno in varno, dosleden nadzor pa preprečuje možnosti zlorab. V interesnem združenju obljubljajo, da bodo naredili vse, da se sporno meso ne bo pojavilo v slovenskih trgovinah.

Pri nas po zagotovilih interesnega združenja mesne industrije nobena žival ne more biti zaklana brez veterinarskega nadzora, ki poleg pregleda klavnih trupov dosledno vključuje tudi pregled živih živali pred zakolom.

"Glavnina slovenske govedine je tudi vključena v shemo Izbrana kakovost, ki zagotavlja dodaten nadzor nad izvajanjem posebnih pogojev za vzrejo in transport živali, kar tveganje za potencialne zlorabe dodatno zmanjšuje. Dogodki, kot so razkriti na Poljskem, pa so v slovenskih klavnicah tako rekoč izključeni," so še zapisali.

Lokalno pridelana hrana zagotavlja večjo transparentnost

Opozorili so še na pomen lokalno pridelane hrane, ki zagotavlja višjo stopnjo transparentnosti in odgovornosti domačih proizvajalcev in dobaviteljev.

Pomemben dejavnik pri takšnih primerih so po navedbah mesne industrije pretirani pritiski na cene hrane, še posebej mesa. "Zato je pri preprečevanju takih pojavov zelo pomemben odnos trgovinskih organizacij in drugih velikih kupcev, ki z večjim posluhom za varnost in kakovost lahko zelo omejijo možnosti, da bi se sporno meso pojavilo v naši prehranski verigi," so še poudarili.

V GIZ Mesne industrije Slovenije zagotavljajo, da bodo s sodelovanjem svojih članov naredili vse, da se sporno meso ne bo pojavilo v slovenskih trgovinah, obenem pa druge uvoznike pozivajo, da ravnajo odgovorno in v korist potrošnikov dosledno preverjajo svoje nabavne vire.