Slovenska mesta zavzeli kurenti, čebelice, pirati, klovni, superjunaki ...

Ljubljanski zmaj se bržkone nikoli ne pokaže v vsej svoji mogočnosti tako, kot se za pusta. Tako je tudi letos, saj je po starem mestnem jedru povedel povorko maškar na tradicionalnem Zmajevem karnevalu.

V ospredju karnevala bo poleg zmaja več kot deset skupin iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki se bodo odele v kostume pravljičnih junakov. Zimo jim bodo pomagali odganjati etnološke skupine, bobnarji in pihalni orkester. Pot so začeli ob 11. uri na Novem trgu, nadaljevali čez Čevljarski most mimo Mestne hiše, Tromostovja in Prešernovega trga do Kongresnega trga.

Na Igu pa bo popoldne potekal tradicionalni Podkrimski pustni karneval, na katerem zadnja leta sodeluje okoli tisoč domačih in gostujočih mask.

"Pustno rajanje za male in velike maske" v Kranju

V Kranju so organizirali Krančkov karneval, "pustno rajanje za male in velike maske", ki poteka v središču mesta. Za pustno zabavo na glavnem trgu so poskrbeli Čuki, zimo pa so prišli odgnat tudi Kurenti.