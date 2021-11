Slovenska mesta že dobivajo praznično podobo

Mesta počasi že dobivajo praznično podobo. Na Prešernov trg v Ljubljani so pripeljali smreko in jo tudi postavili. Prestolnico bo sicer za letošnje praznike krasilo devet smrek, po tradiciji pa je najvišja na Prešernovem trgu. Letos je visoka 15 metrov, težka pa slabe tri tone. Okrasili jo bodo s 15 kilometri lučk. Manjka le še pika na i - prižig lučk, ki bo v Ljubljani že čez 11 dni. Kako bodo letos organizatorji prižgali lučke? In kakšen bo praznični program, če sploh bo?