Slovenska množica za srbske študente; protestna vožnja motoristov za Sonjo

V Srbiji se dan po splošni stavki, ki so jo razglasili tamkajšnji študentje, podprle pa so jo tudi univerze, srednje, osnovne šole, številna podjetja, organizacije in drugi, nadaljujejo protesti. V Novi Sad so naposled zapeljali tudi traktorji, beograjski motoristi pa so se v podporo študentki Sonji, ki jo je med petkovim shodom zbila voznica, zapeljali od Novega Beograda do fakultete na Bulevarju kralja Aleksandra. Medtem so se množice zbrale tudi pred srbskim veleposlaništvom v Sloveniji ter podprle srbske študente.

Srbskim študentom so podporo izrazili tudi Slovenci, ki so se ob 11.52, ob uri, ko je v 1. novembra Srbiji nadstrešek železniške postaje v Novem Sadu treščil na ljudi pod njim, množično zbrali pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani.

Člani Iniciative za preživetje srbskih kmetov so po petkovi splošni stavki sporočili, da bodo danes v Novi Sad prispeli s traktorji, študenti pa jih bodo skupaj z meščani tega mesta pričakali v Kampusu. A prihod ni bil tako enostaven, zjutraj so jim namreč na pot stopili najprej policisti, ki so na več lokacijah pripravili blokade, kasneje pa so jim na pomoč priskočili tudi pripadniki srbske žandarmerije, poroča Nova.rs.

Študentje, ki so se na ulicah pridružili kmetom, so tako na prašne policijske avtomobile, ki so blokirali ceste, odločili zapisati posebno sporočilo: "Branim Vučića."

Kmetje so se kasneje odločili, da se do Novega Sada odpravijo po obvozu, na policijskih blokadah pa so ostali študentje in meščani. Vmešali so se tudi nekateri lokalni svetniki in politiki, ki so, da bi zaščitili študente, stopili mednje in policiste. Po skoraj enournem spopadu volje se je žandarmerija naposled umaknila z mosta pri Rumenki. Vstop traktorjem v Novi Sad je naposled dovolila tudi vlada. Predstavnik Iniciative za preživetje srbskih kmetov Goran Filipović je povedal, da bo tako v mesto danes prispelo 17 vozil, v nedeljo pa še osem.

Še ena protestna akcija je potekala tudi v Novem Beogradu, kjer so se zbrali beograjski motoristi. V znak podpore študentki Sonji, ki jo je med petkovo splošno stavko pokosila mlada voznica, so organizirali motoristični shod do tehnološke fakultete na Bulevaru kralja Aleksandra. 26-letno voznico, ki je poškodovala študentko, so kasneje pridržali in odpeljali na policijsko postajo. Motoristom so se pred fakulteto pridružili tudi inženirji, med katerimi je bil tudi Zoran Đajić - inženir, ki je prvi opozoril na napake pri rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu, pod nadstreškom katere je umrlo 15 oseb.