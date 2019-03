Slovenska nacionalna jed z zdravilnimi učinki, a zasoljenimi cenami

Zanimivo je, da je ta dragocena rastlina javno dobro, kar pomeni, da ni omejitev pri nabiranju. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam pojasnili, da na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih ni posebnih določil, ki bi količinsko urejala omejitve pri nabiranju zelenih rastlin, torej tudi regrata. Sicer pa je priporočljivo, da ga nabiramo na negojenih površinah, tam, kjer se ne sprehajajo psi ali pasejo domače živali. Tudi nabiranje ob večjih prometnicah ni primerno. Pri nabiranju bodite pozorni tudi na to, da izbirate regrat z mladimi listi. V starejših je namreč več taraksacina, snovi, ki daje tej zelenjavi grenkobo in lahko povzroči drisko in motnje v srčnem ritmu.

Številni zdravilni učinki

Regrat se ne ponaša le z odličnim okusom, temveč tudi s številnimi zdravilnimi učinki. Ponekod ga obravnavajo kot plevel, a po krivici, saj je dokazano, da je to zelo zdrava jed. Kot je za naš portal pojasnila nutricionistkaMojca Cepuš, regrat vsebuje čreslovine, to so grenčice, ki so zelo dobre za naša jetra. Zato je spomladi, ko damo težko hrano na stran, regrat zelo dobrodošel na našem krožniku, saj z uživanjem pomagamo jetrom, da se okrepijo. Tudi na svojem blogu o razstrupljanju v naši rubriki Fit je prehranski svetovalec Boban Paukovićzapisal, da ima regrat naravni diuretični učinek. To pomeni, da pomaga uravnotežiti nivo tekočine in povečuje prizadevanja jeter, da hitro izločijo toksine. Z regratom boste okrepili imunski sistem, pomagali uravnati krvni sladkor in olajšali prebavo, poudarja. Cepuševa še dodaja, da ima zelo malo kalorij, okoli 44 kalorij na 100 gramov.

Regrat vsebuje tudi eterično olje, beljakovine, rudninske snovi, holin, vitamine A, B in C, inzulin in encimatske snovi. Ženske si ga spomladi zelo rade privoščijo, kajti pitje regratovega soka ali čaja čisti organizem in povrne voljo ter energijo za nove podvige. Kako pripraviti čaj? Koristen recept najdete na našem portalu Okusno.je.

Naše babice so poznale učinkovit zdravilni recept za sirup, in sicer so ga pripravile iz regratovih cvetov, sladkorja, limone, pomarančne lupine in vode. Ta sirup se jemlje večkrat dnevno.

Kateri so še zdravilni učinki regrata?