Slovenska najstnica, ki skuša v britanski narodni park vrniti pojoče škržate

Upanje, da bodo z le enim izletom v Slovenijo v narodni park New Forest vrnili pojoče škržate, je med člani britanske ekipe naravovarstvenikov poleti hitro splahnelo. Izkazalo se je namreč, da žuželk v velikosti kobilice ni tako lahko najti med krošnjami visokih dreves. A vse vendarle ni povsem izgubljeno, piše The Guardian .

Britanska ekipa je ob obisku pridobila posebno dovoljenje, s katerim bi morali iz Geoparka Idrija pridobiti pet samcev in pet samic. Žuželke bi morali za tem naseliti v posebnih lončkih, ki jih je pripravilo osebje živalskega vrta v tematskem parku Paultons Park blizu parka New Forest.

"Zelo sem vesela, da lahko pomagam projektu," je za britanski medij povedala Kristina. "Zabavno je bilo pomagati Domu in Holly iskati škržate, ko sta bila pri nas. Te žuželke so del slovenskega poletja. Lepo bi bilo, če bi postale tudi del poletja v Angliji," je še povedala 12-letnica.

Sklad Species Recovery je sprožil 28.000 funtov (dobrih 23.000 evrov) vreden projekt, ki ga financira britanski program za obnovo vrst, s katerim želijo na območje Velike Britanije vrniti škržate.

Ideja za posebno mrežo, s katero bi ulovila škržate, se je porodila že naravovarstvenikoma. Na območju sta namreč opazila številne sledi malih rovov v blatu, ki so dokazovale, da so se ličinke škržatov, ko so se izlegle iz jajčec, zarile pod zemljo. Vendar pa mrež niso mogli pustiti napetih čez zimo, saj bi se te v tem času najverjetneje poškodovale. Prav tako si niso mogli privoščiti še enega potovanja v Slovenijo.

Rešitev sta našla prav v Kristini, ki se je ponudila, da spomladi napne mreže in jih nato redno pregleduje, ali so se škržati ulovili vanje. Strinjala se je tudi, da bo območje spremljala tudi tekom zime. "Zelo smo hvaležni Kristini in njeni celotni družini. Na tej stopnji bi bilo projekt brez njihove pomoči verjetno nemogoče izpeljati do konca. Če bo metoda delovala, lahko vrnemo eno najbolj posebnih vrst Združenega kraljestva," je dejal Price.

Njihova ekipa bi se tako v Slovenijo lahko vrnila v začetku junija, ko bi prevzeli dragocen tovor, ki ga bo zanje hranila Kristina. Upajo, da bodo odrasli škržati v posebnih lončkih izlegli jajčeca, ta pa bi se nato sčasoma razvila v odraslo vrsto škržata. Razvoj od jajčeca do končne verzije te žuželke sicer traja šest let, a morda bo prav Slovenija pomagala pri tem, da se v New Forest vrne prva nova generacija škržatov.