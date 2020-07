Slovenska obala ponovno slovenska: 'Boni so naredili svoje'

Da na slovenski obali letos prevladujejo prav Slovenci in da teh ni malo, opažajo tudi delavci v turizmu. "Mislim, da ne samo na obali, tudi sicer po Sloveniji. Boni so naredili svoje in Slovenci smo se odločili, da ostanemo doma," meni Nina Golob , direktorica hotela Delfin in doda: "Res mislim, da ni bil nihče od nas tako optimističen v času zaprtih hotelov, da bi si predstavljal, da bo poletje tako lepo teklo, kot trenutno teče in da smo lahko glede tega res izredno zadovoljni."

Na nedeljsko popoldne v Simonovem zalivu kljub priporočilom stroke, kako se v času covida-19 vesti na plaži, je bilo najti prost ležalnik danes tam misija nemogoče. "Zdaj je res kar gužva, sploh čisto ob morju, drugače pa je Hrvaška boljša," pove eden od številnih Slovencev, ki so se odločili počitnice zaradi epidemije, namesto na Hrvaškem, preživeti pri nas.

Izolski hotel je denimo rezerviran že do sredine decembra, nad letošnjo poletno sezono so zelo zadovoljni tudi v Portorožu. "Najprej moramo reči, da smo blazno veseli, ker sploh lahko govorimo o kakšni sezoni, glede na stanje pred parimi meseci, ko smo govorili o precej nedoločnikih. Trenutno smo zelo veseli, ko vidimo, da gostje prihajajo in predvsem, da se vračajo,"zadovoljno pove Dagmar Pečovnikiz Eurotas hotelov.

Tudi v portoroškem Boutique Hotelu letos prevladujejo slovenski gostje, ki prenočitve na naši obali praktično vsi plačujejo s turističnimi boni. Razlogov za tako visok obisk slovenske obale je veliko, med njimi pa prevladuje možnost koriščenja turističnih bonov. "Prišli smo zaradi vavčerja, pa tudi zaradi lokacije, ki je dobra za otroke," pove mimoidoči.

So pa nekateri mnenja, da so cene na slovenski obali precej visoke."Za en teden bomo dali 800 evrov za štiri osebe. Glede na Hrvaško smo zelo dragi," meni eden izmed obiskovalcev.

In čeprav poleg plaž po šivih pokajo tudi gostinski lokali, se nekateri gostinci nostalgično spominjajo prejšnjih poletij, ko je bilo tujih gostov več. Kot pravi eden izmed natakarjev, so Slovenci zelo skupuški. "Nič ne zapravljajo, nič napitnine ne pustijo. Nemci so najboljši, Slovenci pa najslabši gostje."

Kljub vsemu pa so letošnjo poletno sezono rešili prav Slovenci z vavčerji v žepu.