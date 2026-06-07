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Slovenija

Slovenska obala pred sezono širi dostopnost plaž za invalide

Koper, 07. 06. 2026 09.40 pred 57 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Portorož

Obalne občine pred poletno sezono izboljšujejo dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Koper končuje prenovo Žusterne, Piran ureja klančine, Izola z letoviščem Floramare ostaja zgled dostopnosti, Ankaran pa gradi nove poti. Kljub temu invalidske organizacije opozarjajo na pomanjkljivosti.

Slovenska obala ponuja več prilagojenih plaž s klančinami in invalidskimi sanitarijami. Strokovnjaki iz Zavoda Brez ovir ob tem ugotavljajo, da bi upravljavci v prihodnje morali zagotoviti več bazenskih dvigal, amfibijskih vozičkov in usposobljenega osebja, poročajo predstavniki invalidskih organizacij.

V koprski občini trenutno zaključujejo drugo fazo prenove kopališča Žusterna. Uredili so nove pohodne površine, klopi in posebno betonsko klančino za varen vstop v morje. Dodali so tudi nove tuše, kabine, otroško igrišče in nov bazen za neplavalce. Koprska občina hkrati pomaga slepim in slabovidnim z nameščanjem talnih taktilnih oznak po mestu, načrtujejo pa tudi zvočne signale na semaforjih in avtobusih.

V piranski občini je podjetje Okolje Piran do začetka sezone uredilo dva nova dostopa za invalide. Na plaži Riviera so izravnali betonske površine in odstranili nevarne stopnice. Pred Hotelom Piran so uredili klančino in na plažo nasuli prod za lažji vstop v morje. V sosednjem Portorožu so prav tako razširili prodnato površino za približno 15 metrov v morje, s čimer so vsem kopalcem omogočili postopen vstop v morje brez uporabe stopnic.

Klančina v morje
Klančina v morje
FOTO: Shutterstock

Izola medtem z letoviščem Floramare ostaja eno najdostopnejših območij na Jadranu. Osebe z invalidnostmi se tam v morje zapeljejo prek betonske klančine, uporabljajo pa lahko tudi terapevtski bazen z dvigalom. Zraven se nahaja še plaža, ki so jo upravljavci s taktilnimi potmi prilagodili slepim in slabovidnim.

Ankarančani prenavljajo območje Debelega rtiča, kjer so med drugim zgradili novo pešpot za invalidske vozičke do plaže. Upravljavci bodo do vrhunca sezone postavili še nove zunanje tuše in sanitarni objekt. Na ankaranski plaži Študent so že prenovili sanitarije in izboljšali dostop do morja. Tudi strunjanska plaža invalidom ponuja betonsko klančino za vstop v morje in prilagojene sanitarije, so še sporočili upravljavci slovenskih plaž.

slovenska obala dostopnost invalidi poletna sezona

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KOMENTARJI3

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Justice4all
07. 06. 2026 10.35
Del Portoroške plaže je uradno gradbišče z na silo odstranjenimi ovirami da lahko vsak dostopi do morja...Kje je inšpekcija,saj gradbišče mora biti zavarovano,ne pa polno turistov...Ko se bo komu kaj zgodilo bo prepozno...
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0 0
zibertmi
07. 06. 2026 10.27
v sklopu teh hotelov po sloveniji so tudi sava hoteli,ki jih je janša prodal leta 2022 orbanovem zetu
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+0
1 1
presnet
07. 06. 2026 10.01
Res ne gre brez simbolične slike klančine namesto prave iz na primer Izole?
Odgovori
+1
1 0
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