Slovenska obala pred sezono širi dostopnost plaž za invalide

Slovenska obala ponuja več prilagojenih plaž s klančinami in invalidskimi sanitarijami. Strokovnjaki iz Zavoda Brez ovir ob tem ugotavljajo, da bi upravljavci v prihodnje morali zagotoviti več bazenskih dvigal, amfibijskih vozičkov in usposobljenega osebja, poročajo predstavniki invalidskih organizacij.

V koprski občini trenutno zaključujejo drugo fazo prenove kopališča Žusterna. Uredili so nove pohodne površine, klopi in posebno betonsko klančino za varen vstop v morje. Dodali so tudi nove tuše, kabine, otroško igrišče in nov bazen za neplavalce. Koprska občina hkrati pomaga slepim in slabovidnim z nameščanjem talnih taktilnih oznak po mestu, načrtujejo pa tudi zvočne signale na semaforjih in avtobusih.

V piranski občini je podjetje Okolje Piran do začetka sezone uredilo dva nova dostopa za invalide. Na plaži Riviera so izravnali betonske površine in odstranili nevarne stopnice. Pred Hotelom Piran so uredili klančino in na plažo nasuli prod za lažji vstop v morje. V sosednjem Portorožu so prav tako razširili prodnato površino za približno 15 metrov v morje, s čimer so vsem kopalcem omogočili postopen vstop v morje brez uporabe stopnic.