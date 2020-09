Obala tudi prvo šolsko soboto nabito polna, večina ukrepe dosledno upošteva

Letos slovenska obala precej spominja na hrvaško, plaže in namestitve so polne, prevladujejo pa domači gostje. Le s to razliko, da je število okuženih na naši Obali ves čas relativno nizko. V Piranu so trenutno aktivno okužene le tri osebe."Zaradi zglednega spoštovanja ukrepov je to rezultat, ki ga tukaj imamo. Ni množičnih druženj ljudi. Nimamo nočnih lokalov, v katerih bi se ljudje lahko okužili, tako kot jih imajo na Hrvaškem,"pove Đenio Zadković, piranski župan.

Posebno covid strategijo so ubrali tudi hotelirji.Dagmar Pečovnikiz Boutique hotela v Portorožu pravi, da turisti ukrepe spoštujejo, zdrsi so zelo redki. V hotelu pa so zaradi situacije zelo prilagodljivi: "Vsem gostom hotela nudimo tudi različne možnosti, da je njihova izkušnja čim bolj individualna. Imajo recimo več različnih možnosti postrežbe zajtrka, da jim omogočamo konzumacijo na zunanjih površinah."

Čeprav je nošenje maske zaradi visokih temperatur in napornega dela za gostince precejšen zalogaj, bodo zdržali še en mesec sezone, pravijo. Gostje restavracij in lokalov pa zagotavljajo, da se gostinci na slovenski obali ukrepov dosledno držijo: "Razkužujejo mize, uporabljajo maske v lokalih," pove eden izmed njih in dodaja, da se kljub gneči počuti povsem varno.

Vsi vedo, da drugače ne gre. Pa ne samo zaradi inšpektorjev, na prvem mestu mora biti zdravje zaposlenih in gostov."Se zelo dobro zavedajo vseh varnostnih predpisov oziroma navodil, vsi se jih striktno držijo,"zagotavlja Pečovnikova. V restavracijah goste najprej opozorijo, opozorilo pa večinoma tudi zaleže in se potem držijo vseh ukrepov.

Upoštevanje ukrepov pa poostreno nadzirajo zdravstveni inšpektorji, kazni za kršitelje so od 400 do 4.000 evrov. Se kazni ljudem zdijo previsoke? "Po mojem mnenju malo velika kazen, ampak pravilna,"pove eden izmed mimoidočih. Večina izmed njih pa se ukrepov drži:"Na nošnjo maske ne morem pozabiti, držim se teh ukrepov, ker delam v šoli."

Nadzore bodo inšpektorji izvajali 24 ur na dan, vse dni v tednu. Še posebej pa bodo pozorni na obnašanje v gostilnah, trgovinah in na večjih prireditvah.