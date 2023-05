Slovenska Orca – sinonim kakovosti tudi na Irskem

Podjetje s svojimi partnerji tako že več let opremlja naselja novogradenj z ogrevalnimi toplotnimi črpalkami in centralnim prezračevanjem , poleg naselij pa je Orca na Irskem prisotna tudi v samostojnih bivalnih objektih kot tudi v večjih poslovnih prostorih.

Projektov je iz leta v leto več – od samostojnih hiš, hotelov, poslovnih stavb, do celotnih stanovanjskih ali počitniških naselij z več sto hišami. V preteklem letu smo opremili naselje 100-ih enodružinskih hiš na Severnem Irskem, v letošnjem letu pa bomo dokončno opremili še zadnjo fazo najnovejšega naselja z 80-mi hišami, ki v vseh šestih fazah skupno šteje kar 240 enodružinskih hiš, je povedala direktorica podjetja, Eva Kumrić, ki se je ravno te dni mudila na Irskem in si nekatere projekte v teku tudi osebno ogledala.

Zunanje enote Mitsubishi Electric so namreč ene redkih, ki v ločenih sistemih toplotnih črpalk omogočajo polno grelno moč pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Poleg tega, imajo nekatera zunanja ohišja dodatno protikorozijsko zaščito za obmorska mesta, kar je velikega pomena pri vzdržljivosti in dolgoročnem delovanju toplotne črpalke na takšnih geografskih lokacijah kot je otoška Irska.

Ker se v podjetju zavedajo, da je le s pravo kombinacijo notranje in zunanje enote mogoče zagotoviti optimalen izkoristek toplotne črpalke in posledično najnižje stroške ogrevanja, so se odločili za sodelovanje z Mitsubishi Electric in to partnerstvo letos tudi uradno potrdili.

Pri takšni širini projektov se na poti pojavljajo številni izzivi in nekatere je premagovati lažje, kot druge: Največji izziv predstavljata kljubovanje višanju transportnih stroškov in oddaljenost od končnih strank. Zaradi tega je poglavitnega pomena odzivnost na strani poprodajnih storitev. Ko serviser obišče stranko, ki je od njega oddaljena 700 kilometrov, potrebuje ekipo, ki je na voljo takoj in mu lahko tudi takoj pomaga. Omenjene izzive uspešno premagujejo z rednim izobraževanjem in usposabljanjem monterjev ter serviserjev tako na Irskem kot v ostalih evropskih državah, s čimer poleg kakovostnih produktov, poskrbijo še za kakovostno in odzivno storitev.

Kako pa premagujejo zahtevne vremenske razmere? Hladno in vlažno irsko podnebje je namreč daleč od idealnih pogojev za tovrsten sistem ogrevanja. Temperature se več kot pol leta spustijo pod 8 stopinj Celzija, kar ob hkratni visoki vlažnosti, zaradi nenehnih pogojev odtaljevanja zunanje enote, predstavlja ene izmed težjih razmer za toplotno črpalko. Vremenske razmere za Orcine produkte niso izziv, saj naše toplotne črpalke skupaj z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric uspešno kljubujejo vsem vremenskim razmeram. Tudi v Sloveniji se soo-čamo z zelo različnimi vremenskimi razmerami (od Primorja do visokogorja), zato nas je že domače okolje usme-rilo v razvoj produkta, ki je zmožen širokega spektra delovanja.

Kaj je tisto, zaradi česar jih Irci obožujejo?

Kakovost, zanesljivost in energetska učinkovitost – to so ključne lastnosti, zaradi katerih Irci obožujejo toplotne črpalke Orca. Sposobnost delovanja v ekstremnih pogojih in ohranjanje visoke učinkovitosti v kombinaciji z nizkimi stroški delovanja jih je prepričalo, da so se odločili za ta inovativen način ogrevanja. O tem priča dejstvo, da je podjetje skupaj s svojimi partnerji na otoku zmontiralo že več kot 800 toplotnih črpalk in več kot 200 centralnih prezračevalnih naprav v zadnjih 9-ih letih.

Veliko otočanov tako uživa v udobnem, trajnostnem in cenovno dostopnem ogrevanju svojih domov.

Zakaj je ogrevanje s toplotno črpalko tako učinkovito?

Pri trenutno razpoložljivih virih ogrevanja in cenah energentov na trgu, velja toplotna črpalka za eno najbolj učinkovitih sistemov. Prinaša številne prednosti za uporabnika, hkrati pa gre za trajnostno naravnano rešitev, saj za svoje delovanje izkorišča obnovljive vire energije.

Prav zaradi teh prednosti, predstavljajo toplotne črpalke najhitreje rastoči trg ogrevalnih naprav, tako v Sloveniji, kot v svetovnem merilu.

Zakaj izbrati toplotno črpalko?

- Izkoriščanje obnovljive energije: Toplotne črpalke izkoriščajo energijo iz okolja ter jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Ta obnovljiv vir je trajnosten, kar prispeva k zmanjšani odvisnosti od fosilnih goriv in posledično manjšemu ogljičnemu odtisu.

- Visoka energetska učinkovitost: Toplotne črpalke za vsak kilovat energije, ki se vloži v sistem, proizvedejo več kilovatov toplote. To pomeni, da so zelo učinkovite pri pretvorbi vhodne energije v toplotno energijo.

- Nižji stroški delovanja: Zaradi visoke energetske učinkovitosti in izkoriščanja obnovljive energije so stroški delovanja toplotne črpalke običajno nižji v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi.

- Vsestranskost: Toplotne črpalke poskrbijo za ogrevanje in hlajenje prostorov. Sposobne so ogrevati tudi sanitarno vodo, kar omogoča celovito izkoriščanje sistema v različnih pogojih.

Razširjenost toplotnih črpalk

Po podatkih Evropskega združenja toplotnih črpalk (združenje EPHA), je evropski trg toplotnih črpalk v letu 2022 podrl nov rekord. Glede na raziskave iz 16 držav, je bilo prodanih skoraj 3 milijone enot, kar je skoraj 38-odstotna rast v primerjavi s preteklim letom.

Še pomembnejši podatek je, da je skupno številno prodanih toplotnih črpalk zamenjalo približno 4 milijarde m zemeljskega plina, s čimer smo se izognili približno 8 milijonom ton emisij CO2. Ko se odločimo za toplotno črpalko, se odločimo modro – ne samo zase, ampak tudi za naravo.