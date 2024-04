Slovenska otroka umrla med operacijama v Izraelu: kaj je pokazal izredni nadzor?

Kot smo že poročali, sta se julija lansko leto družini poslovili od še ne leto dni stare Aishe Nur Kolupčić in še ne leto dni starega Luke Smajića . Oba sta se rodila s hudo srčno napako, vendar pa so tako Aishini kot Lukovi starši prepričani, da bi se njuni zgodbi lahko razpletli drugače.

Lukovi starši so ob diagnozi dobro vedeli, kaj jih čaka v prvih mesecih življenja njunega malčka – številne operacije, dolgotrajno zdravljenje in negotovost. Nista pa pričakovala takšne komunikacije, kot sta je bila ob zdravljenju sina deležna na ljubljanskem UKC. Med drugim naj bi jima rekli, da če pri Luki ne bo uspelo, bo pa naslednji otrok zdrav, kar je mater močno prizadelo.

Luka in Aisha sta prvo operacijo prestala pod spretnimi rokami srčnih kirurgov Mihe Weissa in Romana Gebauerja, otroka sta potrebovala nadaljnje operacije, a je iz UKC Ljubljana najprej odšel Gebauer, kmalu za njim pa še Weiss. Zdravniki se niso mogli dogovoriti, kdo bo operiral, prerekali in pregovarjali pa so se, kot trdijo starši, tudi pred njimi.