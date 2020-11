Slovenska pametna ptičja hišica na Kickstarterju zbrala že čez milijon evrov

Bird Buddy je po obsegu zbranih sredstev doslej najuspešnejši slovenski projekt na platformi Kickstarter. Do zdaj so prepričali že več kot 7275 podpornikov, s pomočjo katerih so zbrali že 1,05 milijona evrov sredstev. Najuspešnejša slovenska kampanja na platformi pred pametno ptičjo hišico je bilo električno kolo Flykly, s katerim so njegovi avtorji zbrali nekaj več kot 700.000 dolarjev.

Kot smo že poročali za projektom pametne ptičje hišice Bird Buddy (op. p. "Ptičji prijatelj") stoji pretežno slovenska podjetniška ekipa, ki na globalni spletni platformi za množično financiranje Kickstarter nadaljuje uspešno kampanjo. Ob začetku kampanje so si za osnovni cilj postavili zbrati 50.000 evrov. Kampanjo zbiranja sredstev imajo sicer namen zaključiti 14. januarja 2021, je še razvidno s spletne strani projekta na platformi Kickstarter. Osnovni komplet pametne ptičje hišice Bird Buddy zajema sodobno zasnovano ptičjo hišico s posodo za ptičjo hrano in snemljivim modulom, ki vključuje vgrajeno majhno video kamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja. Omenjeni senzor zazna prihod ptice in o tem prek brezžične povezave in mobilne aplikacije obvesti imetnika ptičje hišice. Uporabnik lahko potem s pomočjo aplikacije naredi fotografijo ptice, medtem ko se ta mudi v ptičji hišici. Aplikacija s pomočjo tehnologij umetne inteligence tudi prepozna vrsto ptice, uporabniku omogoča tudi urejanje in deljenje fotografij ptic, ponuja mu tudi nasvete glede primerne hrane za posamezne vrste ptic. Z vgrajenim mikrofonom prepozna vrsto ptice tudi po njenem oglašanju. V skladu z načrtom bodo s proizvodnjo ptičjih hišic začeli sredi leta 2021, podpornikom pa jih bodo začeli dobavljati predvidoma septembra 2021, je še razvidno s spletne strani na Kickstarterju. Uspešni kampanji električnega kolesa Flykly sledijo lebdeči gramofon Mag-Lev (552.000 dolarjev), kavomat Gina blagovne znamke Goat Story (502.000 dolarjev), kavni lonček Goat Mug iste blagovne znamke (458.000 dolarjev) in električni skiro Smart Ped blagovne znamke Flykly (385.000 dolarjev).