Slovenska planinska pot dobila prvo prenovljeno informacijsko tablo

Pri Mariborski koči so postavili prenovljeno informacijsko tablo najbolj priljubljene slovenske vezne poti oz. slovenske planinske poti. "S tem dogodkom smo nakazali začetek prenove lepotice med pohodniškimi potmi, vse z namenom, da na to planinsko potovanje privabimo še večje število ljubiteljev narave, gora in slovenske raznolikosti," pravijo pri Planinski zvezi Slovenije.

Slovenska planinska pot (SPP), najdaljša ter ena najstarejših veznih poti v Evropi in na svetu, je med slovenskimi planinci že legendarna obhodnica. Leta 1953 je nastala na pobudo planinskega delavca Ivana Šumljaka, ki je planincem položil na srce: "Prijatelj, hodi počasi! Potem boš imel več od nje, mnogo mnogo več." Najprej jo je speljal po slemenih Pohorja, nato pa je planinsko zvezo prepričal, da so jo podaljšali še čez Uršljo goro, Smrekovec, Raduho, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Julijce, primorska hribovja ter vse do Ankarana in kasneje do Debelega rtiča.

icon-expand Ivan Šumljak, oče SPP. FOTO: Planinska zveza Slovenije

"Zamislil si je celo, da bi jo čez Notranjsko in Dolenjsko pripeljali nazaj v Maribor in tako sklenili krog okoli Slovenije. Vendar to ni bilo izvedeno," je dejal urednik kartografije Planinske zveze Slovenije in vodja projekta obnove SPP Andrej Stritar. Šumljak je pot najprej imenoval magistrala, vendar so jo ob njenem odprtju leta 1953 krstili za Slovensko planinsko transverzalo. "Leta 1991 so jo nato preimenovali v Slovensko planinsko pot, vendar ji danes še vedno pogosto rečemo kar transverzala," je razložil Stritar.

icon-expand Slovenska planinska pot FOTO: Planinska zveza Slovenije

Prgišče planincev to pot opravi v enem zamahu, večina več let zbira žige, vsem pa je skupno nabiranje planinskih doživetij in izkušenj. Pot je označena je z običajno Knafeljčevo markacijo, h kateri je spodaj desno pripisana številka 1. Razdeljena je na 43 etap, dolga je dobrih 600 kilometrov, premagati je treba skoraj 40.000 metrov vzpona, na njej pa je 80 kontrolnih točk, kjer pohodnik lahko dobi žig kot potrditev obiska.

Kaj moramo vedeti o Slovenski planinski poti? - Njena dolžina je 617,4 km

- Vodi od Maribora do Debelega rtiča

- Označena je z rdečo-belo Knafelčevo markacijo in s številko 1 ob njej

- Ima 80 kontrolnih točk

- Povezuje 55 planinskih koč

- Povzpne se na 35 planinskih vrhov

- Razdeljena je na 43 etap

- 48 planinskih društev je skrbnikov poti

- Povezuje pet slovenskih mest in pet večjih krajev

- Višinska razlika je okoli 37.300 m vzpona in 37.600 m spusta

- Povprečen hodec zanjo potrebuje 37 dni

- Marjan Zupančič je leta 2020 postavil rekord: šest dni, 12 ur in 58 min

"Ker si na PZS želimo, da bi slovenska lepotica bila res slovenska zgodba o uspehu, smo se odločili, da jo do leta 2023, ko bo slavila 70 letnico, uredimo do popolnosti," so dejali pri planinski zvezi. Spomladi 2020 smo dobili novo grafično podobo SPP. "Knafeljčeva markacija z enko desno spodaj seveda ostaja, posodobljena pa je oblikovna podoba okoli nje. Novi logotip bo uporabljen predvsem na informacijskih tablah in promocijskih gradivih," je dejal Stritar.

icon-expand Prenovljena informacijska tabla pri Mariborski koči. FOTO: Planinska zveza Slovenije

Po vzoru sodobnih pohodniških poti, ki nastajajo v tujini in pri nas, pa bodo na vse ključne točke ob poti postavili tudi informacijske table o SPP. Prvo prenovljeno informacijsko tablo je dobila včeraj, na dan planincev. Postavili so jo pri prvi točki na tej poti, pri Mariborski koči. "SPP smo pred kratkim dodali tudi slikovit prikaz v maPZS, ki nam s pametnim telefonom lahko pomaga celo na terenu med potjo. Vsekakor pa bomo tudi celotno glavno spletno stran SPP v bližnji prihodnosti prenovili v skladu s sodobnimi trendi za tovrstne spletne strani," pravi Stritar. Prav tako pa bodo pot vključili tudi med pomembne turistične zanimivosti Slovenije, je dodal. "Zavedamo se namreč, da je trenutno pohodniški turizem v porastu."