Slovenija

Slovenska podjetja poslujejo normalno, višji so le transportni stroški

Koper, 22. 04. 2026 20.02 pred 6 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
Podjetje Duol

Konflikt na Bližnjem vzhodu je dodobra zamajal svetovno gospodarstvo, strah pred globalno recesijo pa je vse večji. Kako pa se s krizo spopadajo slovenska podjetja, ki izvažajo na Bližnji vzhod? Sklenjene posle izvajajo brez večjih posebnosti, vprašanje pa je, kaj bo v prihodnje in ali bodo še lahko resno računali na ta sicer bogat trg.

Družba Duol, ki se ukvarja z izdelavo napihljivih in montažnih hal, ima na Bližnjem vzhodu trenutno odprtih deset projektov. "Konkretno dva v Savdski Arabiji, ostale pa v Bahrajnu, Omanu in Katarju, vseh deset projektov poteka normalno," pojasnjuje Dušan Olaj, lastnik podjetja DUOL in predsednik Slovensko-arabskega poslovnega sveta pri GZS.

Zaradi konflikta krize pri poslovanju še ni. Da povpraševanje ne pada, ugotavljajo tudi v Medexu, ki tja proda približno 15 odstotkov svoje proizvodnje prehranskih dopolnil. Je pa pot izdelkov do končnih kupcev postala precej dražja.

"Predvsem glede transporta, da so transportni stroški višji, časi daljši," pravi direktorica Medexa, Aleša Mižigoj.

Po besedah Olaja je cena voznine v zadnjih 14 dneh narasla za več kot 30 odstotkov. "Pri enem od projektov, ki jih ima ta trenutek Duol, in pri stotih kontejnerjih to zna znesti več kot 200 tisoč evrov dodatnih stroškov."

Težava je sicer tudi zaprtje Hormuške ožine. "V države, kot je na primer Katar, kamor ne morejo priti ladje, ker je Hormuz zaprt, gredo sedaj v Jeddo, ki je na drugi strani Arabskega polotoka, pa potem s kamioni naprej po celini," dodaja Mižigojeva.

Srečo imamo, pravita sogovornika, da v zalivske države izvažajo predvsem podjetja, katerih produkti imajo visoko dodano vrednost, zato lahko višje stroške prevoza prelijejo v višjo ceno za kupce. A verjetno se bo treba znova usesti za mizo s kupci in videti situacijo, dodaja Olaj in pravi, da pričakujejo zamike pri nekaterih projektih, ne pričakujejo pa, da bi bil kateri od teh bodočih projektov preklican.

Olaj, ki med drugim vodi tudi nedavno ustanovljeni Slovensko-arabski poslovni svet, pravi, da je trenutna situacija lahko celo priložnost za slovenska podjetja. V mislih ima predvsem grozd obrambne industrije.

"Moje priporočilo je: ostanite tam, kjer ste, ker vam bodo vaši poslovni partnerji v zalivu hvaležni, če boste v tem trenutku z njimi," poudarja.

Tudi Mižigojeva je prepričana, da se "vedno najde pot in vedno se ljudje na koncu nekako znajdejo, nekako dogovorijo".

Kajti tudi v zalivskih državah si želijo, da bi se življenje, ne glede na vse pretrese, čim prej vrnilo v ustaljene tirnice.

bližnji vzhod podjetja duol medex
