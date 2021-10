Slovenskim podjetjem namenjen 900 tisoč evrov vreden razpis Evropske vesoljske agencije

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Skoraj milijon evrov bo Evropska vesoljska agencija namenila izključno slovenskim inštitucijam in podjetjem. Da smo kljub svoji majhnosti vesoljski narod, smo dokazali že lani, ko smo v vesolje izstrelili že drugi satelit. Prav razpisana sredstva pa so priložnost, da podjetja naredijo prve korake v svet vesoljske industrije in ESI dokažejo, da je vanje še vredno vlagati.