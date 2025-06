Slovenska podjetja z vložki v kibernetsko varnost

Novi zakon o informacijski varnosti so pripravili v vladnem uradu za informacijsko varnost. Eden glavnih namenov zakona je prenos področne evropske direktive, bolj znane pod imenom NIS2, v slovenski pravni red. Med bistvenimi spremembami, ki jih prinaša nova zakonodaja, je širitev kroga zavezancev. Po novem so zavezanci po zakonu subjekti iz enega od 18 sektorjev, ki jih direktiva opredeljuje kot kritične.

Obstajajo tudi izjeme. Tako so zavezanci po zakonu ne glede na njihovo velikost ali letni promet med drugim tudi ponudniki javnih elektronskih komunikacijskih omrežij ter subjekti, ki so edini ponudnik storitve, ki je bistvena za ohranjanje kritičnih družbenih ali gospodarskih dejavnosti v državi.

Ukrepi podjetij za večjo kibernetsko varnost

Slovenska podjetja se na novo zakonodajo že pripravljajo. Med njimi tudi Kansai Helios Slovenija, ki je del mednarodne skupine Kansai Helios. Kot so v podjetju pojasnili za STA, se na novo zakonodajo pripravljajo že dalj časa, saj so z uvedbo direktive NIS2 in njenih zahtev začeli posodabljati njihov pristop k informacijski varnosti že pred njeno vključitvijo v nacionalno zakonodajo.

Med drugim so vzpostavili notranji odbor za informacijsko varnost, posodobili interne varnostne politike in smernice, izvajajo redne ocene tveganj ter uvajajo tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z najboljšimi praksami. Pripravljajo se tudi na nove zahteve glede poročanja incidentov, dokumentiranja varnostnih ukrepov ter izobraževanja vodstva, kot jih določa zakon.

Že pred tem so v podjetju izvedli obsežen nabor ukrepov, ki vključuje tehnične, organizacijske in kadrovske rešitve ter je del celostne strategije podjetja, ki je skladna tudi z direktivo NIS2. Tako so uvedli politike in smernice za varstvo podatkov, varnost sistemov in odzivanje na incidente, pri čimer uporabljajo napredne tehnične rešitve in sisteme za zaznavanje groženj. Te politike vključujejo tudi oblikovanje kataloga odobrenih programskih rešitev za uporabo v poslovnem okolju.

Posebno pozornost namenjajo tudi izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih. To poteka vse leto in v različnih oblikah, kot so spletne delavnice, interna obvestila in simulacije phishing napadov. Pri tem so posebej pozorni na posamezne skupine zaposlenih, ki so bolj izpostavljene (npr. vodstvo, finance ter raziskave in razvoj).

Pojasnili so, da so uvedli in razvijajo interne modele umetne inteligence, s čimer zagotavljajo nadzor in varnost uporabe. Za zaposlene pripravljajo tudi usposabljanja o varni in odgovorni uporabi umetne inteligence.

V novomeški farmacevtski družbi Krka je medtem uprava imenovala posebno projektno skupino za nadgradnjo kibernetske in informacijske varnosti. Skupina se osredotoča na zmanjševanje tveganj na področju neprekinjenosti poslovanja, in sicer predvsem v okviru dobavne verige ter zagotavljanja minimalnega obsega poslovanja v primeru uresničitve najbolj kritičnih groženj, so pojasnili v Krki.

V skladu z novo različico zakona o informacijski varnosti so pripravili tudi predloge posodobitve politik in smernic, ki urejajo področja, kot sta komuniciranje in neprekinjenost poslovanja.

"V Krki redno nadgrajujemo in posodabljamo operacijske, varnostne in druge sisteme, spremljamo dogajanja na področju kibernetske varnosti in odpravljamo ranljivosti, izvajamo penetracijska testiranja, nemudoma ukrepamo v primeru odkritih ranljivosti ter uvajamo napredne sisteme, podprte z umetno inteligenco," so zapisali.