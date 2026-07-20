Slovenska poletja niso več takšna kot nekoč. Kako preživeti dneve, ko temperature podivjajo?

Lansko poletje je bilo eno najtoplejših v zadnjih 75 letih

Da vročinski valovi postajajo del nove realnosti, potrjujejo tudi podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Poletje 2025 se je uvrstilo med šest najtoplejših poletij v Sloveniji od začetka meritev leta 1950. Povprečna temperatura zraka je znašala 20,9 C, kar je približno 1,5 C več od dolgoletnega povprečja, julij pa je bil celo drugi najtoplejši julij v zgodovini meritev. Sonca je bilo približno 13 odstotkov več kot običajno, padavin pa približno 15 odstotkov manj. V Ljubljani so zabeležili več kot 30 vročih dni s temperaturami nad 30 C, v številnih krajih po Sloveniji pa so se temperature večkrat povzpele tudi nad 35 C. Takšne razmere niso več redkost, ampak postajajo značilnost slovenskih poletij. (Vir: ARSO )

Vročina vpliva na telo bolj, kot se zavedamo

Visoke temperature niso zgolj neprijetnost. Dolgotrajna izpostavljenost vročini lahko vpliva na spanec, koncentracijo, produktivnost in splošno počutje. Posebej občutljivi so starejši, majhni otroci, kronični bolniki in vsi, ki večino dneva preživijo v pregretih prostorih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje med ključnimi ukrepi za lažje spopadanje z vročino izpostavljajo zadostno hidracijo, izogibanje največji vročini ter zadrževanje v senci ali primerno ohlajenih prostorih. Pomembno vlogo pri zagotavljanju bivalnega udobja imajo tudi klimatske naprave, ki lahko ob pravilni izbiri in uporabi bistveno olajšajo prenašanje visokih temperatur. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da pretirano hlajenje ni priporočljivo. Temperatura v prostoru naj ostane prijetna, temperaturna razlika med zunanjim in notranjim okoljem pa zmerna, saj se organizem tako lažje prilagaja poletni vročini. (Vir: NIJZ )

Kaj storiti, ko se stanovanje ne ohladi niti ponoči?

Marsikdo še vedno prisega na spuščene rolete, zaprta okna ter prezračevanje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Čeprav ti ukrepi pomagajo, v številnih stanovanjih in hišah pogosto niso več dovolj. To še posebej velja za mansardna stanovanja, novogradnje z velikimi steklenimi površinami in prostore, ki so večji del dneva izpostavljeni soncu. Kadar vročina vztraja več dni zapored, postane klimatska naprava eden najučinkovitejših načinov za ohranjanje prijetne temperature doma. Dobro izbrana klima poskrbi za prijetnejšo temperaturo, bolj enakomerno porazdelitev zraka in preprečevanje pregrevanja prostorov.

Pri izbiri klimatske naprave ni pomembna le naprava sama, ampak tudi to, kako dobro ustreza prostoru. Strokovnjaki pri Airabeli pomagajo najti rešitev, prilagojeno posameznemu domu in stanovalcem, ki v njem prebivajo.

Kako izbrati pravo klimatsko napravo?

Ko iščemo pravo ravnovesje med ceno in zmogljivostjo

Ko se uporabniki odločajo za klimatsko napravo, pogosto iščejo ravnovesje med ceno, zmogljivostjo in udobjem. Prav zato je med bolj priljubljenimi modeli Daikin Perfera , ki združuje energetsko učinkovitost, tiho delovanje in napredno tehnologijo čiščenja zraka. Dodatno potrditev njene kakovosti predstavljajo tudi rezultati primerjalnih testiranj Zveze potrošnikov Slovenije, kjer se je model Perfera uvrstil med najbolje ocenjene klimatske naprave.

Kdaj zadošča preprostejša rešitev brez visokega stroška?

V manjših stanovanjih in prostorih pogosto zadostuje že preprostejša klimatska naprava. Med takšne sodi Daikin Sensira , ki je namenjena uporabnikom, ki iščejo zanesljivo hlajenje po bolj dostopni ceni. Pogosto jo izbirajo podnajemniki, lastniki garsonjer ali počitniških objektov in manj zahtevni uporabniki.

Kaj izbrati, ko želimo več?

Za uporabnike, ki poleg učinkovitega hlajenja cenijo tudi napredne tehnologije in premišljeno oblikovanje, je na voljo Daikin Emura . Namenjena je uporabnikom, ki želijo najboljše, kar trenutno ponuja trg klimatskih naprav. Odlikujejo jo visoka energetska učinkovitost, skoraj neslišno delovanje ter napredne funkcije, kot je dvopodročno inteligentno oko, ki zaznava prisotnost oseb v prostoru in temu prilagaja usmerjanje zraka. Emura velja za enega tehnološko najbolj dovršenih modelov v ponudbi Daikin, njena prepoznavna zasnova pa poskrbi, da se brez težav vključi tudi v sodobno opremljene domove.

Kaj pa, če želimo hladiti več prostorov hkrati?

Vsak dom ni enak, zato v podjetju Airabela poleg posameznih klimatskih naprav ponujajo tudi multi split sisteme in druge prilagojene rešitve za večje hiše, večstanovanjske objekte ali poslovne prostore. Takšni sistemi omogočajo hlajenje več prostorov hkrati, strokovnjaki pa pomagajo izbrati rešitev, ki najbolje ustreza značilnostim objekta in potrebam uporabnika.

NE POZABITE: vročina je naporna tudi za hišne ljubljenčke

Vročina ni naporna le za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke, ki visoke temperature pogosto prenašajo težje, kot si lahko predstavljamo. V poletnih mesecih je zato pomembno, da imajo ves čas na voljo svežo vodo, senco in možnost umika v hladnejši prostor. Sprehodi naj bodo rezervirani za jutro ali večer, ko temperature nekoliko popustijo, parkiran avtomobil pa naj za hišne ljubljenčke nikoli ne postane začasno čakalno mesto, niti za nekaj minut.

Naj vročina ostane pred vrati