Slovenska policija ima nov sistem za preiskave prstnih odtisov

Slovenska policija je ponosno predstavila nov sistem za preiskovanje in identifikacijo prstnih odtisov Afis, ki vključuje delovne postaje za preiskavo prstnih odtisov in prstnih sledi ter elektronski in mobilni odvzem prstnih odtisov. Ima sodoben algoritem, ki omogoča kakovostnejše preiskave, pa tudi mednarodno izmenjavo daktiloskopskih podatkov. Nadgradnja obstoječega sistema zaradi starosti ni bila mogoča.

Med osnovnimi nalogami Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) je preiskovanje dokaznega materiala oz. predmetov iz krajev kaznivih dejanj. Strokovnjaki na njih iščejo tudi prstne sledi in sledi dlani, ki jih vnašajo v sistem Afis - računalniško podprt sistem za preiskovanje in identifikacijo prstnih odtisov z namenom daktiloskopske primerjave. V sistem vnašajo tudi prstne odtise in odtise dlani osumljencev ter prstne odtise tujcev. Prstne sledi primerjajo z odtisi osumljencev, opravljajo daktiloskopske primerjave in identifikacije, nato pa izdelajo poročila o preiskavah in mnenja, ki jih posredujejo naročnikom preiskav, kot so policija, sodišča in tožilstva. V skladu z zahtevami Evropske unije sistem Afis omogoča tudi mednarodno izmenjavo daktiloskopskih podatkov z ostalimi takšnimi sistemi na ravni Evropske unije. Za zagotavljanje operativnosti in učinkovitosti sistema v zahtevanem obsegu je treba imeti brezhiben sistem.

Zaradi starosti ni bila možna nadgradnja dosedanjega sistema Na Policiji pojasnjujejo, da je bila nabava novega sistema Afis nujna, saj je bil obstoječ sistem že zastarel. Glavni del sistema je presegal življenjsko dobo tovrstnih sistemov, saj je od zadnje nadgradnje sistema minilo že več deset let. Na NFL so projekt nabave tega sistema začeli načrtovati v letu 2018, izpeljali so javno naročilo, v tem letu pa so projekt tudi realizirali. Za delo s sistemom Afis se je usposobilo deset zaposlenih iz oddelka za daktiloskopijo, 60 kriminalističnih tehnikov iz sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah in administrator sistema. "Z njim lahko zagotovimo boljšo funkcionalnost in učinkovito delo policije na lokalnem in mednarodnem področju daktiloskopskih forenzičnih preiskav. Sistem vključuje šest delovnih postaj v NFL za daktiloskopske preiskave. Na oddelkih kriminalističnih tehnik znotraj sektorjev kriminalistične policije na posameznih policijskih upravah in na policijskih postajah pa je 25 elektronskih delovnih postaj za zajem prstnih odtisov. Te delovne postaje so sestavljene iz optičnega čitalca, računalniške enote in monitorja," so sporočili.

icon-expand FOTO: Policija icon-chevron-left icon-chevron-right

Kaj vse omogoča nov sistem Afis? Sistem Afis omogoča podporo primerjalne metode ACE-V (ang. Analysis, Comparison, Evaluation – Verification), barvno označevanje morfoloških značilnosti v fazi analize in primerjave, vmesnike (FIO, Prum, Eurodac), integracije (Interpol, SIS II, LIMS – laboratorijski informacijski sistem vodenja), izvoze in uvoze prstnih odtisov in sledi. Sistem ima sodoben algoritem, ki omogoča kakovostnejše daktiloskopske preiskave. Za zajem prstnih odtisov ni več na voljo le ena zbirka v sistemu, ampak zbirke, kot so kriminaliteta, tujci, izločitve (domače osebe), obsojenci, DVI (žrtve množičnih nesreč), neznane oseb ali trupla. Policisti imajo na elektronskih postajah za odvzem prstnih odtisov tudi možnost zajema odtisov za potrebe usposabljanja. Kaj je daktiloskopija? Daktiloskopija je kot metoda za identifikacijo storilcev v forenziki prisotna najdlje – med 120 in 150 let. Na oddelku, ki se s tem ukvarja na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, letno opravijo med 700 do 1000 preiskav. Postopek identifikacije pa žal ni tako enostaven, kot je to prikazano v filmih, kjer računalnik sam od sebe v nekaj sekundah najde zadetek. Preiskave prstnih sledi so za identifikacijo zelo pomembne, v preteklosti so rešile ogromno primerov in dale odgovore na marsikatera vprašanja. Forenziki so jih med drugim našli na lepilnih trakovih, s katerimi so bile med ropi zvezane žrtve, na nožih in sekirah, celo na parkirnih listkih.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right