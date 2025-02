'Slovenska policija je naredila spektakel, na koncu pa se ni zgodilo nič'

Osumljenci so na prostosti ob zavedanju, da jim je slovenska policija na sledi, kar pomeni, da bodo verjetno težje dosegljivi roki pravice, čeprav direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič zatrjuje, da jih lahko najdejo kadarkoli.

Novinar Avdo Avdić pravi, da je pri vsem skupaj potrebno zastaviti samo eno vprašanje in sicer, zakaj so v torek predstavniki slovenske policije sploh sklicevali izjavo za medije in se hvalili z akcijo, ki se izvaja v Sarajevu. "Potem pa imate nekaj ur kasneje situacijo, da so ti, ki so aretirani in osumljeni, zelo hitro izpuščeni. To je dodatno vzemirilo tudi mene, ker je ta skupina pripravljala tudi mojo likvidacijo, siguren pa sem, da tudi mnogih drugih ljudi v BiH. Imate situacijo, da policija aretiral ljudi, sporoči, da aretirane osebe imajo povezave z organiziranim kriminalom in umorom Satka Kekića, potem pa jih izpustite na svobodo. Slovensko pravosodje je iskalo mednarodno pravno pomoč od pravosodja BiH. To ni imelo nič drugega, kot zgolj zahtevo za izvedbo preiskav objektov."

Aretirane osebe niso mogle biti priprte v BiH, ker bosansko pravosodje nima dokazov o njih, pravi. "Slovensko pravosodje je imelo neke dokaze, moralo pa bi zbrati še nekatere, da bi se lahko zadeva izvedla. Obstaja veliko načinov, da se to naredi, tako pa so naredili spektakel, katerega rezultat je bil nič."

Avdić se sedaj boji, da aretirane osebe vedo, kaj policija ima, ker so jim na zaslišanju to morali obelodaniti. "Druga stvar pa je, da so se osebe, ki so bile aretirane, doslej lahko gibale po Evropi in je obstajala možnost, da jih nekje, v kolikor Interpol razpiše tiralico, aretira neka druga policija in jih izroči slovenskemu pravosodju. V tem trenutku so te osebe nedostopne slovenskim policijskim organom. Zakaj? Zato, ker BiH ne more izročati svojih državljanov. Kar pomeni, da bo morala Slovenija, če želi procesuirati te osebe, dokaze dostaviti pravosodnim institucijam BiH ali zahtevati, da se proti njim v BiH začne sodni pregon."

Slovenska policija sicer pravi, da ni ni nič presenetljivega, da so bosanski organi pregona osumljene izpustili in da je bil namen torkove akcije le zbiranje dodatnih dokazov. Ali Avdić temu verjame? "Mogoče, če bi se striktno držali postopkov, bi lahko slovenska policija in bosansko ter slovensko pravosodje našli nek argument za takšen rezultat akcije. Ampak treba je vedeti, da je slovenska policija pripravila tiskovno konferenco, sama naredila spektakel, izdali so sporočilo za javnost, objavili vse detajle akcije, na koncu pa se ni zgodilo nič. Če bi se držali postopkov ne bi bilo presenetljivo, da se zgodi kaj takšnega. Ampak policija mora prebivalcem dajati občutek varnosti, ne pa da na na takšen način postopa proti osebam, ki jih sumi, da so vpletene v organiziran umor," odgovarja.

Avdić poudarja, da je trojica od petih aretiranih v BiH, bila nekaj dni pred umorom Kekića oz. Zovka v Ljubljani. "Slovenska policiija ima dokaze, da so te osebe iz Sarajeva, sledile Kekića. Ima dokaze kot so posnetki video nadzora z nadzornih kamer, kot tudi DNK dokaze, ki so izolirani na določenih krajih, kjer so se te osebe gibale. Oni so, kolikor vem, potrebovali DNK vzorce osumljenih oseb, ki so bile v tistem trenutku aretirane. Zato so izvedli to akcijo, ker so potrebovali DNK vzorce. Vendar so obstajali drugi načini, s pomočjo katerih bi lahko izolirali DNK dokaze, ko gre za vprašanje teh kriminalcev," zaključuje Avdić.