Slovenska policija prosilce za azil nelegalno vrača v 'pekel na Balkanu'?

Pridobili smo dokument, ki razkriva jasna navodila policistom, kako naj postopajo s tujci, ki izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito na naših policijskih postajah. Do negativnega odgovora jim morajo omejiti gibanje v centru za tujce, na tak način se jim odreče tudi pravna pomoč - priročen izgovor za vse to je postala korona kriza. Odvetnica opozarja, da je navodilo na več mestih v nasprotju z veljavno zakonodajo v Sloveniji, policija pa "očitno ne loči med pojmoma tujec in prosilec za mednarodno zaščito".

Delež tujcev, ki po prijetju zaradi nezakonitega prestopa meje v postopkih na policijskih postajah izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito, se je v letošnjem letu izrazito povečal – če je bilo predhodno nekajletno povprečje okoli 30 %, delež letos presega 50 %. Da bi omejili uporabo postopkov mednarodne zaščite za nezakonito potovanje preko Slovenije, je Generalna policijska uprava vsem policijskim upravam izdala navodila za usklajeno vodenje postopkov. Iz navodil, ki so jih prejeli policisti (dokument hranimo v uredništvu), je jasno, da morajo tem osebam omejiti gibanje v centru za tujce, s čimer se postopek zavlačuje do negativnega odgovora."Namen je, da tujcu, ki po prejetju zaradi nezakonitega prestopa meje izrazi namero zaprositi za mednarodno zaščito, po opravljenih postopkih policije in hitri izvedbi postopkov po mednarodni zaščiti (sprejemu prošnje, opravljenemu razgovoru, odločitvi) do pravnomočnosti in izvršljivosti negativne odločbe o mednarodni zaščiti omejimo gibanje v Centru za tujce in tako omogočimo bodisi vračanje v državo, iz katere je predhodno prišel, bodisi vračanje v izvorno državo. S tem tujcu onemogočimo nadaljnjo potovanje v ciljno državo oziroma zlorabo postopka mednarodne zaščite, posredno pa zmanjšujemo privlačnost smeri nezakonitega potovanja preko naše države," med drugim piše v navodilih. Čeprav je bilo to sprva mišljeno zgolj kot poskusno obdobje za čas med 3. junijem in 3. julijem, se tovrstna praksa po naših informacijah še vedno nadaljuje, obdobje korona krize pa za to ustvarja idealne pogoje. Oseba, ki se ji omeji gibanje, ima sicer pravico vložiti tožbo na upravno sodišče, česar pa v sedanjih razmerah ne morejo storiti.

Odvetnica: Navodilo je nejasno in v nasprotju z veljavno zakonodajo v Sloveniji Po mnenju odvetnice Dine Bulog je navodilo policije na več mestih nejasno in v nasprotju z veljavno zakonodajo v Sloveniji."Razvidno je, da policija očitno ne loči med pojmoma tujec in prosilec za mednarodno zaščito. Tujec, ki se znajde na območju Slovenije in je npr. tukaj prijet zaradi ilegalnega prehajanja meje, postane z dnem, ko v Sloveniji poda prošnjo za mednarodno zaščito, prosilec za azil in ni več tujec, to pomeni, da zanj velja ZMZ-1 (Zakon o mednarodni zaščiti, op. a.) in ne več ZTuj-2 (Zakon o tujcih-2, op. a.). Celo pred tem, to je, takoj, ko taka oseba izrazi namero o tem, da bi v Sloveniji rada zaprosila za azil, ji policija oz. katerikoli drug državni organ, mora to omogočiti. To pomeni, da se o tem nemudoma obvesti Sektor za mednarodno zaščito pri MNZ-ju, kjer uradne osebe MNZ-ja vodijo postopek sprejema prošnje in nato nadaljnji vsebinski postopek," pojasnjuje. Navodilo je po njenem mnenju nezakonito tudi zato, ker iz njega izhaja, kot da je policija tista, ki bi bila zadolžena za preprečevanje zlorab v azilnem postopku in za to, da tujcem omejujejo gibanje. "To ne drži, prosilcem za mednarodno zaščito gibanje omejuje MNZ oz. pristojne osebe, postopki in pogoji pa so tudi zelo natančno določeni- npr. 84. čl. ZMZ-1." Tudi odvetnica Nana Weber pojasnjuje, da je pravna podlaga za omejitev gibanja 84. člen Zakona o mednarodni zaščiti, sklep pa izda Ministrstvo za notranje zadeve. "Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec možnost vložitve tožbe na upravno sodišče v treh dneh, sodišče pa mora o tem nemudoma odločiti (najpozneje v treh delovnih dneh). V zvezi s tem opažam različno prakso naših sodišč glede izdanih sklepov o omejitvi gibanja s strani ministrstva za notranje zadeve, česar pa ne morem komentirati podrobneje, saj je v vsakem posameznem primeru pomembna presoja dejanskih okoliščin," je sporočila. Protest v centru za tujce v Postojni: 'Apelirajo na javnost, naj ne dovoli policiji, da jih vrne v ta pekel' V centru za tujce v Postojni je sicer včeraj potekal protest beguncev, ki jim grozi vrnitev v Bosno in Hercegovino. Vedoč, da bodo pri tem podvrženi najhujšim zlorabam človekovih pravic – brutalnost taborišč na Balkanu in nasilje obmejne policije sta zdaj že vsem dobro poznana – so na liste papirja napisali, da zahtevajo svobodo in pravico do prošnje za azil, nekateri pa so se protestno celo samopoškodovali. "Razlogi za protest so jasni: Slovenija jih želi protipravno vrniti na Hrvaško, brez možnosti pritožbe. V Centru za tujce medtem vladajo nehumane razmere. Ljudje, ki so jih prijeli na meji, so zaprti v kontejnerje in nimajo najosnovnejše oskrbe, v skladiščnih prostorih jih je natrpanih več kot 180," so opozorili v Ambasadi Rog, ob tem pa so objavili tudi fotografije in posnetke dogajanja.

Po njihovih besedah policija vsem prosilcem za azil odreja odvzem prostosti, čeprav sodišče takšne odločbe redno zavrača kot protipravne, še več pa je zaprtih oseb, ki prošenj za azil sploh niso mogli podati. "Čeprav so za to na policiji navedli konkretne razloge, so dobili zgolj odločbe o odstranitvi iz države, v katerih je lažno navedeno, da so “prišli iskati službe”. V tem času niso imeli na voljo pravnega zastopstva, zato se na odločbe niso mogli pritožiti. Ko smo poskušali obiskati zaprte osebe, so nam odgovorili, da obiski zaradi karantene niso dovoljeni," so zapisali na svoji Facebook strani.

Če to drži, je takšna praksa absolutno nezakonita in slovenska država bi za takšno ravnanje lahko bila potencialno celo odškodninsko odgovorna. —odvetnica Dina Bulog