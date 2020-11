Policija prvič v zgodovini Slovenije streljala z gumijastimi naboji

Protesti 5. novembra so bili eni hujših v Sloveniji v zadnjih letih, obveščevalne službe in Policija pa so opozarjale, da imajo informacije, da bi se lahko spremenili z izgred – nekateri naj bi tja prišli ravno zato, da bi lahko napadli policiste. Njihove napovedi so se uresničile, saj je bilo že v začetku popoldanskega zbiranja jasno, da so številni med 500 posamezniki, ki so se zbrali na Trgu republike, tja prišli le z namenom spodbujanja nasilja. Številni so tako v policiste in druge metali granitne kocke in palice ali pa se spopadli s pestmi.

Policija je na povečano nasilje, v katerem so bili poškodovani policisti, novinarji in protestniki, odgovorila s prisilnimi sredstvi: proti množici je poletel solzivec, uporabili so vodni top in prvič v zgodovini samostojne Slovenije tudi gumijaste naboje. S Slovenske policije so nam informacijo potrdili: "Na Slovenski cesti je bil uporabljen vodni curek, na Prešernovem trgu pa plinska sredstva. Na Trgu republike in ostalih mestih so bili za obvladovanje izgrednikov uporabljeni odrivanje množice in službeni konji, poleg tega pa so bila uporabljena tudi sredstva za pasivizacijo – pet gumijastih nabojev zoper do sedaj še neznane osebe." Do tokratnih izgredov policija gumijastih nabojev proti protestnikom še ni uporabila. Bolj pa smo navajeni o streljanju z gumijastimi naboji slišati iz držav, ki so na robu definicije propadle države, kot so na primer Egipt, Belorusija in podobne države tretjega sveta.