Slovenska policija v skupni mednarodni operaciji identificirala 156 denarnih mul

Na GPU so pojasnili, da je slovenska policija v zadnjem obdobju obravnavala večje število denarnih mul. Gre za storilce, ki na svoje transakcijske račune prejmejo nakazila denarnih sredstev, ki izvirajo iz kaznivih dejanj. Običajno so to kazniva dejanja računalniške kriminalitete, kot so vdori v informacijske sisteme in različne oblike spletnih goljufij.

V skupni mednarodni operaciji, boju proti denarnim mulam, slovenska policija sodeluje že sedmo leto zapored. Letošnja akcija pod nazivom EMMA7 (The European Money Mule Action) je potekala od 15. septembra do 30. novembra. V njej so sodelovali varnostni organi 27 držav, med njimi poleg držav EU tudi ZDA, Avstralija, Kolumbija, Hongkong in Švica. Operacijo sta koordinirala Europol in Eurojust.

Za denarne mule je značilno, da po prejetju denarnih sredstev opravijo dvige gotovine ali prenakazila na druge transakcijske račune, ki so najpogosteje odprti v tujini, so navedli na Policiji, kjer tovrstna dejanja običajno obravnavajo kot kazniva dejanja pranja denarja ali kot pomoč ali sostorilstvo pri storitvi kaznivega dejanja goljufije.

V celotni operaciji so po podatkih Europola skupno identificirali več kot 18.000 denarnih mul, od tega so jih prijeli 1803. V operaciji je sodelovalo okrog 400 bank, zaznali pa so 7000 goljufivih transakcij, s čimer so uspešno preprečili za okrog 70 milijonov evrov škode.

Slovenska policija je preiskovala 126 zadev. Skupno so v preiskavah identificirali 156 denarnih mul, te pa so na svoje račune neupravičeno prejele denarna sredstva v skupni višini več kot pet milijonov evrov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj.

Občani naj bodo previdni pri ponudbah za delo, ki obljubljajo lahek zaslužek

Policiji je v sodelovanju z uradom za preprečevanje pranja denarja, slovenskimi bankami in tujimi varnostnimi organi uspelo začasno zaustaviti in preprečiti oškodovanja slovenskih in tujih fizičnih in pravnih oseb za nekaj več kot 1,4 milijona evrov. Med preiskavami je slovenska policija izvedla 11 zaslišanj osumljencev in opravila štiri hišne preiskave, prav tako so prijeli štiri storilce in podali 62 predlogov za mednarodno pravno pomoč oziroma evropskih preiskovalnih nalogov.

V večini primerov je šlo za denarne mule v tujini, te pa so na svoj transakcijski račun neupravičeno prejele sredstva, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, povezanih s spletnimi goljufijami na škodo slovenskih fizičnih in pravnih oseb.

Kot so izpostavili na GPU, je uspešnost tovrstnih preiskav v veliki meri odvisna od časa, ki je pretekel med transakcijo, zaznavo oškodovanca, da gre za kaznivo dejanje, in prijavo na policijo. Prav tako pa je veliko odvisno od zakonodajnih ureditev posameznih držav in dobrega mednarodnega policijskega sodelovanja.

Občanom svetujejo, naj bodo previdni pri ponudbah za delo, ki obljubljajo lahek zaslužek in pri katerih se vse interakcije izvajajo po spletu. "Če je ponudba za delo predobra, da bi bila resnična, je verjetno res tako," so opozorili.