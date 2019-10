Slovenska ponudnika zaradi suma neustreznosti umaknila izdelke

Kot so danes sporočili z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, sta se do zdaj dva ponudnika – podjetje Spirala in Kmetija Janežič – zaradi suma neustreznosti odločila umakniti določene mesne proizvode.

Pri podjetju Spirala tako s trga umikajo pica šunko (lot številka 15219 in rok uporabe 26. oktober 2019, 15519 in rok uporabe 2. november 2019, 16419 in rok uporabe 17. november 2019), zaseko (15319 in rok uporabe 27. oktober 2019, 16719 in rok uporabe 23. november 2019) in domačo klobaso (lot številke 15319, 15519, 15619, 16219, 16319, 16419 in 16519 ter roki uporabe 27. oktober 2019, 2. in 3. november 2019, 11. november 2019 ter dnevi od 15. do 18. novembra 2019).

Poleg tega s trga umika tudi svinjsko mast in ocvirke (lot številke 15419, 15819, 16119, 16219 in 16619, roki uporabe 1. november 2019, 8. november 2019, 11. november 2019, 15. november 2019 in 22. november 2019) in navadno klobaso s serijsko številko 16319 in rokom uporabe 16. november 2019.

Spirala prodajo omenjenih izdelkov izvaja na sedežu podjetja na naslovu Bukovci 181 in v poslovalnici na naslovu Bukovci 101 v občini Markovci. Potrošnikom bodo izdelke, ki sodijo v omenjene serije, ob vrniti zamenjali z drugimi.