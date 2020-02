Slovenska potnika Diamond Princess doma v 14-dnevno karanteno

Na ladji Dimond Princess z več kot 3000 potniki in člani posadke je bilo skupno šest slovenskih potnikov.

Čas prihoda v Slovenijo je odvisen od formalnosti na berlinskem letališču Tegel. Ob prihodu v Slovenijo bodo preventivno zanju odredili 14-dnevna karanteno na domu.

Italijansko letalo s skupno 37 evropskimi državljani je s tokijskega letališča vzletelo v petek popoldne. Po postanku v Berlinu naj bi v Rimu pristalo v današnjih zgodnjih jutranjih urah. Vse potnike so pred odhodom z Japonske pregledali zdravstveni strokovnjaki italijanskega obrambnega ministrstva in pri vseh so bili testi za okužbo z novim koronavirusom negativni.

Stroški najema letala za polet iz Berlina bodo do 20.000 evrov. Uprava za civilno zaščito in reševanje bo v okviru mehanizma EU za krizne razmere Evropsko komisijo zaprosila za povračilo stroškov najema in poleta letala v Slovenijo v višini 75 odstotkov.

Na ladji Dimond Princess z več kot 3000 potniki in člani posadke je bilo skupno šest slovenskih potnikov. Dva sta se v Slovenijo vrnila že v četrtek s komercialnim letom. Tudi pri njiju je bil test na novi koronavirus negativen. Kljub temu so slovenski pristojni organi zanju odredili 14-dnevno karanteno na domu.