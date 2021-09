Slovenska senatorka v Rimu zaradi žaljivega komentarja napovedala ovadbo

V komentarju pod njeno objavo na Facebooku, s katero je senatorka javnost seznanjala s svojim delom na terenu in ki jo je nekdo delil v skupini Slovenci v Italiji, je po poročanju Primorskega dnevnika uporabnik Ivan Godnič zapisal: "To izdajalko bi bilo treba ostriči na balin, kot so po vojni strigli 'putane', ki so se udinjale fašistom!!!"

Komentar je bil kasneje izbrisan.

Rojčeva je danes potrdila, da bo v četrtek svojemu odvetniku poverila, naj ovadi avtorja žaljivega komentarja, ob njem pa še upravitelja skupine na Facebooku, v kateri je bil komentar objavljen. Ni namreč prvič, da se v tej skupini pojavljajo žalitve, tokrat pa so šle zadeve čez mejo, je opozorila.

Mnenja so lahko različna in mogoče jih je soočiti, vendar tovrstne žalitve niso primeren način za izražanje nestrinjanja, je poudarila in opozorila: "Kritika je eno, žalitve in prostaškost pa nekaj popolnoma drugega." "Sem zagovornica osebne svobode, vendar se svoboda drugega konča tam, kjer se začne moja svoboda. Tu sem zelo stroga, tokrat so šle zadeve čez mejo," je opozorila senatorka.