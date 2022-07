Slovenska škofovska konferenca obžaluje odločitev ustavnega sodišča

Kot so zapisali v Slovenski škofovski konferenci (SŠK), posvojitev otroka ne spada med človekove pravice. Zato menijo, da je še toliko bolj pomembno, da so v ospredju pravice otroka in njegovih optimalnih možnosti za rast in razvoj.

Menijo tudi, da sta odločitvi ustavnega sodišča "v globokem nasprotju tako z naravnim razumevanjem zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva kot tudi s slovensko zgodovino, kulturo in pravno tradicijo". Prepričani so tudi, da navedeni določbi spreminjata pojmovanje družine in ustvarjata zmedo na področju oblikovanja identitete otrok, ki bodo posvojeni v istospolne skupnosti.

"Ne nasprotujemo temu, da v Republiki Sloveniji zagotavljamo temeljne človekove pravice za vse državljane, vendar ne na račun pojmovanja zakonske zveze in temeljnih pravic otrok," so zapisali.