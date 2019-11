Slovenska smučišča: deset let od zadnjih investicij v nove žičniške naprave

Kot je povedala predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič , so v poletni sezoni žičničarji prepeljali več kot milijon potnikov in zabeležili 27-odstotno povečanje števila obiskovalcev v primerjavi z lanskim letom. "Poleti skušamo pridobiti čim več gostov, saj je zimska sezona postala prekratka in ne zadostuje za vzdrževanje velikih gorskih centrov," je izpostavila.

Zadovoljna je, da so letos uspeli s predlogom za odprtje zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, tako da bi bile tudi žičnice uvrščene v javno infrastrukturo in bi jih država sofinancirala."Obetamo si, da bo zakon sprejet še letos in bo v prihodnjem letu država skozi različne proračunske postavke sofinancirala to dejavnost," je dejala in pojasnila, da zahodnoevropske države to delajo že vrsto let, v Sloveniji pa je dolgo veljalo, da to ni mogoče, a so s strokovnjaki dokazali, da pravne podlage obstajajo.

Država se bo morala odločiti

"Država in politika se bosta morali odločili, ali bomo še naprej imeli smučarijo ali pa ne,"je poudarila in dodala, da je povprečna starost slovenskih žičniških naprav več kot 30 let, zato je njihovo vzdrževanje izjemno drago. Naložba v novo napravo medtem stane vsaj pet milijonov evrov. Tega upravljavci smučišč sami ne zmorejo, imajo pa žičniške naprave velik multiplikativen učinek za celotno turistično okolje, v katerem delujejo, je pojasnila.