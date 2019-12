Slovenska smučišča odpirajo vrata, mnoga z zamikom

Po deževnem in toplem novembru so se temperature zraka le nekoliko znižale, kar je dalo upanje vsaj nekaterim slovenskim žičničarjem. Medtem ko so na italijanski strani Kanina minuli konec tedna že sprejeli prve smučarje, bodo na naši v petek. Na otvoritev v petek se pripravljata tudi Krvavec in Kranjska Gora. Večina ostalih smučišč je preložila odprtje na kasnejše obdobje kot lani.

Le na na Kaninu, slovenskem najvišjem smučišču (2.293 metrov) z razgledi na Alpe in Jadransko morje, so lahko več kot zadovoljni s prvim izkupičkom snega. Trenutno so ga namerili kar 290 centimetrov, nam je povedala Nataša Tratnik s Smučišča Kanin. Vrata bodo smučarjem odprli v petek in soboto, 6. in 7. decembra, ko bodo smučarske karte stale 20 evrov. Od nedelje do naslednjega petka – od 8. do 13. decembra – bodo zaradi tehničnih pregledov začasno ustavili žičnice in jih nato ponovno zagnali v soboto, 14. decembra, ko bodo redno obratovali do konca zimske sezone. Takrat bo stekla tudi povezava z italijansko stranjo, Sella Neveo, je napovedala Tratnikova in dodala, da so zadovoljni tudi s predprodajo vozovnic.

Snežni topovi na Krvavcu brnijo, da bodo v petek lahko smučarji naredili prve zavoje. FOTO: RTC Krvavec

Mnogo manj je bila narava s snegom radodarna na Krvavcu, v minulih dneh ga je zapadlo zgolj okoli pet centimetrov, je pojasnila Špela Janša z RTC Krvavec. Zaradi nič kaj zimskih temperatur, tudi zasneževanje ne bi bilo učinkovito. Zato se jim ni izšlo, da bi smučišče odprli prejšnji konec tedna, kot so načrtovali. Ker so naposled temperature le nekoliko padle, so vsi topovi zabrneli s polno močjo. Tako jim je uspelo, da bodo v petek zagnali štirisedežnico Tiha dolina in Njivice. "Smučati se bo dalo še po progi 17. Sestop pa bo mogoč tudi po progi 1, ki pa ne bo zasnežena po celi širini," je napovedala Janševa in dodala, da bodo napeli vse moči, da naslednji teden pripravijo še ostala smučišča. Ta konec tedna, se pravi od petka do nedelje, pa bodo vsi smučarski navdušenci smučali po polovični ceni.

Odvisni od temperatur Neugodne vremenske razmere povzročajo sive lase ostalim žičničarjem. Nizkih temperatur vsaj še en teden ne moremo pričakovati, saj bodo nad našimi kraji pihali topli jugozahodni vetrovi. Prav tako so tla še vedno razmočena od dolgotrajnega novembrskega deževja, kar otežuje zasneževanje. V Kranjski Gori si kljub neugodnim razmeram za zasneževanje prizadevajo, da bodo gostom omogočili smučanje. Zato topovi belijo bregove in upajo, da bodo v petek zagnali vlečnico Mojca 1. Tako kot vsako leto do sedaj bo smuka ta dan brezplačna za vse, ki že nestrpno pričakujejo prve zavoje po snežni podlagi. Če pa zaradi temperatur ne bodo uspeli izdelati dovolj kompaktnega snega, bodo otvoritev preložili, je pojasnil direktor RTC Žičnice Kranjska GoraAnders Rydelius. Tudi smučišče Golte rešuje zgolj umetni sneg, naravnega je padlo zgolj za vzorec. Izkoristili so tri dni, ki so bila za silo primerna za zasneževanje. V soboto bodo tako odprli eno ali dve progi, kjer je 40 centimetrov snega. Odprtje bo spremljal zabavni program, do naslednjega petka, 13 decembra, pa bodo odrasli lahko smučali po znižani ceni za 15, otroci pa za 10 evrov, je napovedal direktor Smučišča Golte Mitja Terče. Naslednji ponedeljek bodo nadaljevali z zasneževanjem, saj se bodo temperature, če bo napoved zdržala, nekoliko znižale, še upa direktor.

