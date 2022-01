Slovenska smučišča potrebna prenove, a sredstev ni dovolj

Kot pove Paradiž, se turizem intenzivno razvija tako v Srbiji kot v Bosni in Hercegovini, učinki pa so že vidni.

Naprave, ki so srce vsakega smučišča, štejejo v Sloveniji v povprečju več kot 30 let. Zato je svež denar, ki ga upravljavci smučišč nestrpno pričakujejo že zadnja tri leta, po vremensko neugodnih sezonah in covidu-19 vlil optimizem.

Zalar: Razpis je diskriminatoren

Po mnenju predstavnika žičničarjev in direktorja RTC Zatrnik, Aleša Zalarja, je razpis diskriminatoren, saj se velika večina od skupno 65 upravljavcev žičnic sploh ne bo mogla prijaviti. To je slabo, saj so razpisni pogoji sicer ugodni in ponujajo sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi do 80 odstotkov vrednosti investicije, je pojasnil Zalar.

Kot je še dodal, je razpis namenjen vsem, ki so sposobni zagotoviti celoletno turistično dejavnost, torej tudi med poletjem. Vse to lahko ponudijo tudi manjša smučišča, zato Zalar ne razume, zakaj ta nimajo možnosti sodelovanja na razpisu. Manjša smučišča nudijo smučanje predvsem otrokom ter organizirajo tečaje smučanja in pri tem sodelujejo z lokalnimi smučarskimi klubi. "Brez nas tudi veliki ne bodo preživeli," je dejal Zalar.

Razpis žičničarji torej pozdravljajo, a so prepričani, da bi moralo ministrstvo razpisne pogoje prilagoditi, tako da ti ne bi bili več diskriminatorni.