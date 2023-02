Slovenska smučišča zadovoljna z izkupičkom, a strošek smučarja vse večji

Številni so zimske počitnice, ki se počasi končujejo, izkoristili tudi za smučanje. To pa je povezano s kar precejšnjimi stroški. Naši smučarski centri so v povprečju dvignili cene kart za okoli deset odstotkov, predvsem zaradi visokih cen energentov. A smučarska karta ni edini strošek, ki ga ima smučar. Prišteti je treba še prevoz do smučišča, izposojo opreme, če je nima, hrano in pijačo. Dnevni strošek za družino lahko hitro preseže 100 evrov, brez kart. Še dražje pa je v tujini. Na naših smučiščih so s počitniškim izkupičkom večinoma zadovoljni, številke so že skoraj takšne kot pred epidemijo.