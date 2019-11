Slovenska toleranca do alkohola: 'Vsakemu se lahko zgodi'

Vsak dan zaradi alkohola umreta dva Slovenca. Približno 100 ljudem življenje vzamejo ceste, vsak tretji med njimi umre zaradi pijanega voznika. Pa je kljub temu vsako leto kar nekaj tudi javnih funkcionarjev, ki se po veseljačenju mirne vesti usedejo za volan.

"Približno 40 odstotkov odraslih Slovencev vsaj enkrat na leto pije na način, s katerim tvega škodo. Bodisi prometno nesrečo, pretep ali pa tudi kakšno zdravstveno škodo," je opozorila Maja Roškar z Inštituta za nacionalno zdravje.



Tudi mimo koprskega direktorja stanovanjskega sklada in mirenskega župana v zadnjih dneh, je bila letošnja statistika še posebej zgovorna. Maja letos naj bi direktor Agencije za varnost prometa zapustil poškodovani avtomobil, ker naj bi vozil pod vplivom alkohola. Igor Velov je moral kasneje zapustiti AVP, a je v nasprotju z očividci zanikal, da bi tisti večer pregloboko pogledal v kozarec.



Februarja letos so policisti pijanega za volanom zasačili takratnega šefa mariborskih kriminalistov Roberta Mundo, nekaj dni kasneje pa še okrožno državno tožilko iz Murske Sobote, Anico Šoštarič. Napihala naj bi skoraj štirikrat več od dovoljenega, v organizmu naj bi imela namreč vsaj dva promila alkohola.

In če so takrat občani njeno dejanje obsojali, pa ni vedno tako. Krajanom Mirna se vožnja njihovega župana, ki je napihal 0,31 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ni zdela omembe vredna, češ da se lahko vsakemu zgodi. Prav to je dejal tudi Gašpar Gašpar Mišič, ko je leta 2014 ostal brez izpita in so ga na policiji pridržali do streznitve: "To se lahko zgodi vsakemu."



Včasih komu celo večkrat. Eden takih je Zmago Jelinčič Plemeniti. "Mene ustavijo vsakih 10, 14 dni, skratka gre za načrtno zaj***. Seveda ga kdaj pa kdaj spijem, kar je logično. Vsak normalen in Slovenec, ki je Slovenec, ga kdaj 'rukne'," je takrat (leta 2004) komentiral svoja dejanja.

"Tega je že toliko, da to jemljemo kot na pol slovensko folkloro, saj ni nič kaj takega. Pomembno je, seveda, da se to obsoja, predvsem pa je pomembno, da se sprejme tako zakonodajo, ukrepe, da se take stvari sploh ne dogajajo," opaža Jan Peloza z Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj.



Dovolj zgovoren podatek je namreč, da je Evropa v svetu regija z največ porabe alkohola na prebivalca, Slovenija pa v Evropi sodi med prvih pet držav. Uspeh, ki ni

vreden nobene pohvale.