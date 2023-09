Tovarna za reciklažo baterij: umaknili vlogo za okoljevarstveno dovoljenje

Madžarsko podjetje, ki si ga lastijo slovenski avtomobilski podjetniki, se je po kritikah lokalne skupnosti, nevladnih organizacij in madžarske opozicijske stranke odločilo, da bo v zvezi z izgradnjo tovarne za recikliranje avtomobilskih baterij vložilo novo okoljevarstveno dovoljenje. Kot so sporočili, si namreč želijo doseči najvišje varnostne in okoljske standarde.

"Po pridobitvi dovoljenj bo Andrada v kraju Alsozsolca na severu Madžarske vzpostavila visokotehnološko recikliranje litij-ionskih baterij in tehnološkega odpada giga tovarn, s čimer bo pomembno prispevala k trajnosti te proizvodnje in širše elektro mobilnosti," so napovedali korake po pridobljenih dokumentih. Ostalo bodo sporočili po tem, ko jih prejmejo.