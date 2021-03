Slovenska tragedija: '20 let kuhanja v zosu politične polarizacije'

To pomeni, da se bodo posveta s predsednikom udeležile le vladne stranke SDS, NSi in SMC ter SNS, ki podpira vlado in DeSUS. Ta se po vnovičnem padcu Karla Erjavca sicer predstavlja za zmerno opozicijo, čeprav formalno poslanska skupina, z izjemo "odpadnika" Jurija Lepa , še vedno podpira delovanje vlade oz. "miži" pri nekaterih glasovanjih v parlamentu, kot na primer pri nedavnem poskusu interpelacije Vaska Simonitija .

Predsednik republike Borut Pahor je v četrtek predsednike parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin povabil na tretje srečanje glede ukrepanja v epidemiji covida-19. Toda zastopanost strank na nedeljskem srečanju na Brdu pri Kranju znova ne bo popolna. Udeležbo sta namreč kategorično zavrnili LMŠ in Levica, kot kaže pa na Brdu ne bo niti SD in SAB.

Na drugi strani opozicija trdno stoji na svojih okopih in ni pripravljena na dialog s predsednikoma, saj poudarja, da si Janez Janšav resnici nikoli ni zares želel sodelovati z opozicijo ter da gre le za prazen populizem. "Sodelovanje se kaže z dejanji v Državnem zboru in ne z golimi besedami na Brdu," so med drugim zapisali v LMŠ, kjer vladi očitajo, da ob obravnavi protikoronskih paketov ni podprla skoraj nobenega predloga opozicije.

Kaj torej v takšnih razmerah lahko stori predsednik države, ki se je v času obeh predsedniških mandatov prikazoval za povezovalni člen slovenske politike in se skliceval na enotnost, sodelovanje, preseganje razlik, državotvornost in konstruktivnost delovanja politike? Številni so v tem videli vsebinsko izpraznjene fraze, ki zvenijo lepo, vendar ne ponujajo konkretnih rešitev. V Levici denimo prihajajoči posvet vidijo kot brezpredmeten, Pahorju pa sporočajo, da je "edini še preostali odgovor na nevzdržno stanje v državi" organizacija posveta o predčasnih volitvah.

Medtem na drugi strani političnega spektra ne manjka kritik na račun delovanja opozicije, ki da je razdiralna, nepripravljena na sodelovanje, s tem nedržavotvorna ter vedno pripravljena "nagajati" vladi, ki se trudi za državo in njene državljane.

Pahor je v petkovi izjavi za 24URglede (ne)odziva opozicije dejal, da je prejel pismo s strani opozicijskih strank."Zdi se mi, da se je potrebno do zadnjega trudit za to, da bi bil ta posvet čim bolj vključujoč," je dejal na vprašanje o tem, kaj konkretnega pričakuje od posveta. Povedal je, da je sprejel "odločitev brez presedana v 30 letih", in sicer da bo srečanje potekalo javno. "V tem smislu se spreminjajo vsi razlogi za to, da koga ne bi bilo. Ob tem mislim na obe predsednici, ki sta na zadnjem srečanju že sodelovali (Tanja Fajon in Alenka Bratušek op. p.). S tem, ko bo srečanje potekalo javno, bo mogoče vsa njuna pričakovanja, ki sta jih izrazili, tudi predstaviti pristojnim. Kot voditelj tega srečanja bom storil vse za to, da bosta dobili tudi odgovore," je v odzivu na ugibanja glede transparentnosti srečanja, ki so jih izrazili v SAB in SD, dejal predsednik republike.

Politiko je pozval k osredotočenju na reševanje zdravstvene krize. Glede sposobnosti za nadaljnje delovanje vlade pa Pahor meni, da mora o tem najprej presoditi predsednik vlade oz. potrebna večina v parlamentu. Ob tem je znova poudaril, da si želi, da ne bi bilo takšnih konfliktov, ampak več dialoga ter sodelovanja.

Družbena protislovja brez (pričakovane) sinteze na pomolu

Kot pojasnjuje politolog z Inštituta za politični menedžment (IPM) in odgovorni urednik portala Homopolitikus Klemen Balanč, na dogajanje pri nas najbolj vplivata dva dejavnika, in sicer epidemija covida-19 in permanentna predvolilna kampanja. "Reševanje epidemije zahteva konsolidacijo, volitve pa polarizacijo."Balanč kot dober, vendar redek, primer konsolidacije izpostavlja cepljenje politikov, ko so ti "s skupnim nastopom uspeli javnosti povrniti delček zaupanja v ta proces reševanja koronakrize, s katerim se oblast sicer dokaj neprepričljivo spopada". Po drugi strani pa pri tem izpostavlja, da oblast zavrača sodelovanje opozicije pri pripravi ukrepov za reševanje krize in se zateka k izključevalni retoriki, "ki je utemeljena na revanšizmu"."Predsednik vlade – ob vsem svojem delovanju – tako ne zmore več prepričati nasprotne strani, da si želi sodelovanja, četudi mu pri tem pomaga predsednik države."