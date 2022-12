Bergdorf Goodman je najprestižnejša veleblagovnica v New Yorku. Mogočna stavba na Peti aveniji je primerna le za kupce z najglobljimi žepi. Toda, v njej je prostor tudi za umetnost. Eva Petrič, vsestranska slovenska umetnica, je v prednovoletnem prazničnem obdobju z razstavo čipk polepšala eno od nadstropij luksuzne trgovine. In z novim parfumom dopolnila svojo linijo dišav, ki so za zdaj prvi in edini slovenski izdelek, ki je na prodaj v Bergdorf Goodman.