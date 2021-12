Slovenska ustava je stara natanko 30 let

Mineva natanko 30 let od sprejema Ustave samostojne Slovenije. Temeljni in najvišji splošni pravni akt je tedanja skupščina sprejela 23. decembra 1991 in je pomenil osamosvojitev Slovenije od Jugoslavije tudi v pravnem smislu. Obletnico sprejema Ustave so na ustavnem sodišču sicer obeležili že pred enim tednom s slavnostno sejo.

Na slavnostni seji je novi predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto med drugim poudaril, da Ustava ni zgolj cilj, ampak sredstvo, ki ga je treba ustrezno razumeti in uporabljati. Ustava je tudi zaveza in poziv njenim naslovnikom, v prvi vrsti nosilcem oblasti, da jo udejanjajo, je dejal. Tako Accetto kot njegov predhodnik na čelu ustavnega sodišča Rajko Knez sta slovensko ustavo ocenila kot dobro in zanjo izrekla vse priznanje skupini, ki jo je pripravila, a opozorila, da jo bo ustavno sodišče težko ustrezno varovalo, če bo preveč zasuto z zadevami. Knez je tako državno odvetništvo kot pristojne v vladi že obvestil, da je čas odločanja težava, ki se lahko v prihodnosti prenese na Evropsko sodišče za človekove pravice. icon-expand Ustava Republike Slovenije FOTO: Bobo Temeljni okvir slovenske Ustave predstavlja t. i. pisateljska ustava, ki je leta 1988 nastala v okviru Društva slovenskih pisateljev. Projekt je nadaljeval Demos in marca 1990 predstavil novo različico besedila, precej podobno pisateljski ustavi. Po Demosovi zmagi na volitvah leta 1990 so projekt pisanja ustavnega besedila preselili v slovensko skupščino oz. njeno ustavno komisijo. Ta je za oblikovanje osnutka, ki bi bil primeren za obravnavo v skupščini, avgusta 1990 zaupala skupini strokovnjakov, ki jih je vodil poznejši prvi predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek. Skupina je poleti 1990 na podvinskem gradu pripravila osnutek besedila in ga poslala v sprejem skupščini. Ta ga je v nekoliko spremenjeni obliki z veliko večina potrdila 23. decembra 1991, veljati pa je začela še isti dan. 23. decembra zato ustavno sodišče obeležuje dan ustavnosti.