Slovenska vina bodo po novem pili tudi v Gani

Za ta nekoliko neobičajen prodor na tuje trge so se odločili v Vinakoper, ki je v glavnem mestu Akra s partnerjem odprla vinoteko z istrsko žlahtno kapljico. Čeprav pohod na afriški trg ni bil v strategiji družbe, se je prikazala priložnost, ki so jo tako pograbili, pravi njihov direktor. In lahko se izkaže kot zmagovalna poteza, ne le zanje, ampak tudi za druge, saj je Gana oziroma vsa zahodna Afrika velik trg, ki se v zadnjem času hitro razvija.