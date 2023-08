Slovenska vina na afriških tleh: Vinakoper razširja obzorja v Gani

Afrika je lahko zanimiv trg za slovenska vina, ugotavljajo v kleti Vinakoper, kjer so se osredotočili predvsem na Gano. Že lani so v Akri odprli vinoteko, letos pa pripravili še dvodnevni vinski festival. Marsikdo tam sploh ne ve, kje je Slovenija, če pa že, je ne pozna kot vinsko deželo. Ko pa so domačini poskusili lokalno hrano s primorskimi vini, so ugotovili, da so kombinacije lahko izjemno zanimive.