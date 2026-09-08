Slovenija
Slovenska vinska klet na seznamu najboljših kulinaričnih odkritij
Podnebne spremembe z vse višjimi temperaturami spreminjajo tudi delo v vinogradih in vinske trende. Prilagajajo se jim tudi na posestvu Movia v Goriških brdih, eni najbolj priznanih kleti pri nas. Poleti so jih uvrstili na svetovni seznam 50 najboljših kulinaričnih odkritij letošnjega leta, najvišje ocene jim podeljujejo tudi najbolj zahtevni vinski kritiki. Naša ekipa jih je obiskala sredi trgatve.
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