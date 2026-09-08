Slovenska vinska klet na seznamu najboljših kulinaričnih odkritij

Na pogrebu srčnega kirurga je bila uresničena pokojnikova zadnja želja. Postavili so mu spomenik v obliki srca. Vsi udeleženci pogreba so ga občudovali, mlad doktor, ki je stal v ozadju pa se je začel smejati. "Kako se pa obnašaš na pogrebu?!" ga je pokaral prijatelj. "Spomnil sem se, da so tudi šefu ginekologije šteti dnevi. Kaj misliš, kakšen spomenik bodo postavili njemu?"