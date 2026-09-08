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Slovenija

Slovenska vinska klet na seznamu najboljših kulinaričnih odkritij

Nova Gorica, 08. 09. 2026 19.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Posestvo Movia

Podnebne spremembe z vse višjimi temperaturami spreminjajo tudi delo v vinogradih in vinske trende. Prilagajajo se jim tudi na posestvu Movia v Goriških brdih, eni najbolj priznanih kleti pri nas. Poleti so jih uvrstili na svetovni seznam 50 najboljših kulinaričnih odkritij letošnjega leta, najvišje ocene jim podeljujejo tudi najbolj zahtevni vinski kritiki. Naša ekipa jih je obiskala sredi trgatve.

vinska klet Movia Goriška Brda seznam kulinarična odkritja vinski kritiki

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