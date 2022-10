Slovenska vlada demantira ruski tvit o umazani bombi

Fotografija je last Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) iz leta 2010, je na Twitterju pojasnila tudi vlada. Kot je še zapisala, so radioaktivni odpadki v Sloveniji varno shranjeni in pod nadzorom ter se ne uporabljajo za izdelavo umazanih bomb. Uporabljena je bila kot razlagalno gradivo v strokovnih prezentacijah ter sredstvih za informiranje splošne in zainteresirane javnosti.

Na fotografiji so dejansko dimni detektorji

In kaj pravzaprav je na omenjeni fotografiji? Kot smo že poročali včeraj so na fotografiji pravzaprav dimni detektorji. Na ARAO so dodali, da gre za predmet splošne uporabe. "Vsebujejo sicer radioaktivni vir, vendar ne radioaktivnih virov, ki so navedeni v tabeli pod fotografijo," so še pojasnili.

Fotografija je bila objavljena brez vednosti ARAO, v tretjem tvitu še pojasnjuje vlada.