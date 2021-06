Misija MFRR: Slovenska vlada sistematično spodkopava kritične medije

Partnerji pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev MFRR, ki so v začetku meseca v Sloveniji izvedli "virtualno misijo", ugotavljajo, da je medijska svoboda v Sloveniji vse bolj ogrožena, saj vlada sistematično spodkopava kritične medije. V poročilu so opozorili predvsem na pritiske na Slovensko tiskovno agencijo in prizadevanje vlade za okrepitev nadzora nad mediji.

"V zadnjih 14 mesecih je neodvisno novinarstvo pod stalnim pritiskom na več frontah, ki ga izvaja vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke SDS. Čeprav država še vedno kaže visoko stopnjo medijskega pluralizma in svobode izražanja, na splošno ne velja več za varno zatočišče za svobodo medijev," so zapisali v poročilu.

Po ugotovitvah dvotedenske misije MFRR, ki sta jo vodili Evropska zveza novinarjev (EFJ) in Mednarodni inštitut za tisk (IPI) v partnerstvu z Društvom novinarjev Slovenije, se je tretja Janševa vlada sistematično lotila spodkopavanja kritičnega novinarstva, posegala po nadzoru nad javnimi mediji in poskušala preoblikovati medijsko krajino na način, "ki ustreza propagandnim kanalom stranke SDS". Skrbijo jih predvsem napadi na novinarje in označevanje kritikov za del omrežja globoke države, ki jo tvorijo nekdanji komunisti. "Razširjanje lažnih novic s strani premierja in drugih državnih uradnikov je rezultiralo v toksičnem ozračju in sovražnosti do medijev, kar je prispevalo k temu, da se je povečalo nadlegovanje novinarjev." Poročilo navaja, da vladni uradniki branijo napade Janeza Janše na medije z argumentom, da ta s tem odgovarja na medijske laži. "Vendar slovenski novinarji, s katerimi smo se pogovarjali, verjamejo, da je naraščanje groženj z nasiljem s strani spletnih uporabnikov in drugih neposredna posledica agresivne strategije SDS, kjer se vsak tvit uporablja za usmerjanje propagandnih kanalov SDS.

icon-expand MFRR opozarja, da si aktualna slovenska vlada prizadeva okrepiti nadzor nad mediji. FOTO: Shutterstock

Izpostavili so tudi problem šovinizma. "Novinarke so še posebej tarča mizoginih in seksističnih žalitev ter groženj". Prav tako se je po njihovih ugotovitvah okrepila polarizacija, narasla pa je tudi samocenzura, "kar še bolj omejuje dostop javnosti do informacij". V ospredju kampanje pa je po ugotovitvah poročila agresiven poskus za prevzem nadzora nad javno radiotelevizijo in nacionalno tiskovno agencijo. Kot navaja poročilo, oblast pri tem uporablja mešanico pravnih in administrativnih pritiskov, kot tudi osebnih napadov, ki so namenjeni spodkopavanju integritete in neodvisnosti institucij. Ob tem poročilo poudarja, da je STA že od začetka leta brez državnega financiranja. MFRR ocenjuje, da si s tem vlada in njen urad za komuniciranje UKOM prizadevata podrediti STA in si zagotoviti nadzor nad njenimi financami in upravljanjem. Napade na STA neposredno vrši tudi predsednik vlade, ki si prizadeva za zamenjavo vodstva, piše v poročilu, ki omenja pritiske na nacionalno televizijo že v času prve Janševe vlade med letoma 2004 in 2008.

"Ministrstvo za kulturo je julija 2020 predložilo osnutke zakonodajnih sprememb v modelu financiranja RTV SLO, ki bi, če bi bili sprejeti, izdajatelja televizijskih programov pustili v finančnem in institucionalno šibkejšem položaju." Na drugi strani pa po ugotovitvah MFRR mediji blizu vladi, nekateri financirani z madžarskim kapitalom, prejemajo dobičkonosne državne oglaševalske pogodbe. Avtorji poročila ugotavljajo, da so popolno uresničitev vseh načrtov vlade preprečila prizadevanja civilne družbe in novinarske skupnosti ter tudi krhkost vladne koalicije, vseeno pa, da je bila narejena velika škoda, predvsem STA. Ena od ugotovitev poročila je tudi, da Slovenija na področju medijske svobode še ni dosegla tako slabih razmer, kot so na Madžarskem in Poljskem, vendar je erozija medijske svobode in pluralizma opazna. "Kljub tem pritiskom, so se neodvisni slovenski mediji pokazali kot odporni in so v času epidemija covida-19 izvajali kvalitetno "watchdog" novinarstvo." Predstavniki MFRR so se med raziskavo srečali z novinarji, uredniki, predstavniki civilne družbe, visokošolskimi učitelji, združenji, vladnimi predstavniki in poslanci vseh političnih polov pri nas.

icon-expand