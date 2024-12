Porast zanimanja za poklic vojaškega pilota in vojaške tabore pri mladih

Letos so zaposlili 345 novih pripadnic in pripadnikov.

Številka 7332 predstavlja stalno sestavo, prostovoljno pogodbeno rezervo, vojaške uslužbence in civilne osebe, zaposlene v Slovenski vojski.

Na obrambnem ministrstvu so sicer zadovoljni, da je popolnjevanje kadrov za Slovensko vojsko poleg modernizacije eden njihovih ključnih projektov. V tem letu so namreč zaposlili 345 novih pripadnic in pripadnikov, število pogodbenih rezervistov pa se je povzpelo na 1086.

V letošnjem letu je prostovoljno služenje vojaškega roka uspešno končalo 273 deklet in fantov, od tega se jih je 150 odločilo, da se pridružijo Slovenski vojski. "Dobre rezultate prinaša tudi nova štipendijska politika ministrstva za obrambo, saj smo letos prvič zaposlili večje število kandidatov, ki smo jih štipendirali na različnih stopnjah izobraževanja. Letos je izobraževanje končalo 42 štipendistov, ki so se že pridružili Slovenski vojski. Trenutno štipendiramo 551 mladih na različnih stopnjah izobraževanja, in sicer 99 na visokošolskem študiju in 452 na srednješolskem izobraževanju. Samo letos smo podelili kar 258 novih kadrovskih štipendij za delo v Slovenski vojski. Tako lahko tudi v naslednjih letih pričakujemo večje število mladih, ki se nam bodo po koncu izobraževanja pridružili," upajo na obrambnem ministrstvu, kjer so zadovoljni tudi z velikim zanimanjem za izobraževanje za vojaške pilote.