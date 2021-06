Slovenska vojska bo preizkušala Pipistrelova letala

Minister za obrambo Matej Tonin bo v torek obiskal podjetji Pipistrel in C-Astral. Slovenje s Slovensko vojsko že sodeluje, saj za njih izdeluje manjša brezpilotna letala Belin. Novost pa je, da bosta minister in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boscarol podpisala dogovor o preizkušanju ustreznosti šolanja z letali Pipistrel. Obe primorski podjetji predstavljata eni najbolj naprednih podjetij v Sloveniji v letalski industriji.

Pipistrel izdeluje več letal, ki so primerna za šolske trenažne lete, tako je v preteklosti indijska vojska že kupila več kot 190 letal Pipistrel Virus SW 80 'Garud'. Prav tako izdelujejo letala Alpha Trainer, ki so prav tako namenjena šolanju pilotov, obeh modelov pa so izdelali na stotine in se ponašajo z dobro varnostno zgodovino in dobrim tipom za učenje letenja.