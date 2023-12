Slovenska vojska bo znova del mirovne misije ZN na Cipru

Vlada je obrambno in zunanje ministrstvo že zadolžila, da izvedeta ustrezne postopke za realizacijo namere o sodelovanju. Z namero pa bo vlada seznanila odbora DZ za obrambo in zunanjo politiko.

V mirovni misiji na Cipru so slovenski vojaki sodelovali že med letoma 1997 in 2001. Njihove naloge so bile predvsem opazovanje, nadzor in posredovanje v incidentih na razmejitvenem območju med grškim in turškim nadzorom otoka.