Slovenska vojska brez dodatnih pooblastil za varovanje državne meje

Notranji minister Aleš Hojs je na današnji seji pojasnil, da je aktivacijo dodatnih pooblastil vojske predlagala policija. Sodelovanje vojske in policije na meji je Hojs ocenil kot dobro, škoda pa se mu zdi, da pripadniki Slovenske vojske policiji ne morejo pomagati tako, kot bi jim lahko. S predlogom so obenem po ministrovih besedah sledili opozorilom nekaterih opozicijskih strank in točno opredelili območja, na katerih bi Slovenska vojska ta pooblastila izvajala.

Kaj bi koalicija s spremembo zakona dosegla? Za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi je namreč potrebna dvotretjinska podpora, medtem ko bi bila za spremembo zakona o varovanju državne meje dovolj zgolj navadna večina. V obeh primerih pa je končni učinek tako rekoč enak: na mejo bi lahko poslati dodatne sile s še večjimi pooblastili.

Vseeno želi vlada spremembe sprejeti po nujnem postopku in očitno tudi brez sodelovanja javnosti in zunanjih strokovnjakov. Kot pojasnjuje minister Hojs, gre le za uraden, boljši prevod schengenske uredbe, saj naj bi bil zdajšnji zapis napačen. Če jim bo to uspelo, bo po novem pisalo: Mejo varujejo policisti in drugi državni organi. Kateri natančno, ali to torej pomeni tudi vojsko, minister ni jasno odgovoril. "Želim samo to, da se v zakon implementira to, kar govori evropska uredba."