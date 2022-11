Slovenska vojska dvignila večino ostankov znamenitega mlina na Otoku ljubezni

Kot je za STA pojasnila direktorica zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci Gabrijela Küzma, je bila Slovenska vojska edina pripravljena pomagati dvigniti ostanke potopljenega mlina. Uporabne ostanke so spravili na varno, kako bodo dvignili veliki čoln, ki nosi sam mlin, mali čoln pa del mlinskega kolesa, še ne vedo. Dvigalo vojske ni bilo dovolj močno za dvig, saj je čoln poln vode in zato toliko težji.

Po besedah direktorice so veseli, da so rešili mlinsko kolo ob drugem bregu Mure, ki je bilo v reki od julija 2020. Zdaj so ga razstavili in je na parkirišču otoka, odstranili so tudi dele mlina, ki so odplavali po Muri in nasedli na produ.

Mlin je bil v slabem stanju, zato se je občina Beltinci že pred potopom prijavila na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bi postavila novega, vendar je bil razpis septembra razveljavljen, zato zdaj čakajo na novega.

Načrti so pripravljeni, imajo vsa soglasja in dovoljenja in zagotovljen delež občine. Novi mlin bo stal okoli 250.000 evrov, vendar bodo prijavili večji projekt v skupni vrednosti 580.000 evrov, da bi poleg mlina postavili še nov brod in dodatne vsebine ob obeh objektih ter v okolici, ki so pri takih projektih potrebne. To so promocijski materiali, interaktivne doživljajske aktivnosti, animacije in delavnice. Projekt želijo uresničiti v enem letu.

Mlin, ki je ena najbolj obiskanih turističnih točk v Pomurju, se je začel potapljati konec septembra, takrat so iz manjšega čolna vsake tri ure izčrpali vodo. Na začetku oktobra so ga poskusili dvigniti z reke, vendar se je pri dvigovanju večjega čolna s hišico in mlevnim sistemom polomil tram, na katerega je bila pripeta veriga, mlin je zgrmel nazaj v reko Muro ter se sesul sam vase.