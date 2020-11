Slovenska vojska in Policija podpisali sporazum za učinkovitejšo varovanje državne meje

Načelnik generalštaba brigadir Robert Glavaš je poudaril, da je "sodelovanje med Slovensko vojsko in civilno Policijo, še posebej pri tej nalogi, profesionalno, strokovno in zgledno, kar je bistveno za dobro delovanje obeh stebrov nacionalne varnosti".

Namen načrta je po besedah podpisnikov zagotoviti stabilnost in notranjo varnost vsem prebivalcem Slovenije. Načrt določa oblike dela policistov in vojakov pri varovanju meje in preprečevanju nezakonitih migracij. "Osnovna vodila operativno-taktičnega načrta so, da varovanje meje vodi, usmerja in nadzira Policija, da policijske postopke mešane patrulje policistov in vojakov vodi policist, vojakom pa poveljujejo vojaški poveljniki, ter da pripadniki Slovenske vojske pri varovanju meje sodelujejo skladno z vojaškimi taktikami, tehnikami in postopki, za katere so usposobljeni."