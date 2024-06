Slovenska vojska in STRiX eMotors razvila električne hard enduro vojaške motorje

Predstavniki Ministrstva za obrambo in mariborskega podjetja STRiX eMotors so v Vojaškem objektu Škrilj predstavili električna motorna kolesa STRiX e-Volution

Po besedah generalnega direktorja direktorata za logistiko Željka Kralja obrambno ministrstvo v zadnjem letu intenzivno vlaga v nacionalne razvojne projekte, česar cilj je slovenskih podjetjem pomagati razviti različne produkte, namenjene vojaški in tudi civilni uporabi, ter jim pri tem pomagati pridobiti tudi potrebne reference.

Podjetju STRiX eMotors, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, so tako v zadnjem letu pomagali razvijati električni hard enduro vojaški motor, posebej prilagojen potrebam vojske. Po besedah direktorja podjetja Saša Emina gre za motor, ki mu trenutno v svetu ni podobnega. Ima električni pogonski sklop, ki mu zagotavlja tiho delovanje in dober navor, baterija pa mu z enim polnjenjem omogoča domet do 100 kilometrov.

Na motorju so nameščeni različni nosilci, na katere je mogoče namestiti orožje in strelivo, dober pregled ponoči mu omogočajo posebne IR luči. Z njim je mogoče voziti tudi po snegu, za kar so v podjetju razvili posebne sani. Uporaben bo tudi v civilne namene, saj je homologiziran in ga je mogoče registrirati.